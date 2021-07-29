Чт, 29.07.2021
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Ева Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации NVD

Белорусское издание оштрафовали почти на 2 тысячи евро за перепечатку новости о суде по политическому делу

В офисе "Медиа-Полесья" на стенах – десятки дипломов журналистов за призовые места в профессиональных конкурсах ФОТО: media-polesye

"Невиданная щедрость: могли оштрафовать на 200 базовых, но дали 199", так отреагировало издание "Медиа-Полесье" о штрафе, который получило за перепечатку новости о суде над обвиняемыми по политическому "пинскому делу".

Статья была опубликована на одном из национальных порталов и перепечатана "Медиа-Полесьем" с гиперссылкой на ресурс.

Недостоверной информацией суд назвал фразу матери одного из обвиняемых. "Цитата по правилам орфографии взята в кавычки. Это высказывание человека, который озвучил своё мнение", - уточняет издание.

Для первоисточника новости негативных последствий за публикацию не было. А "Медиа-Полесье" признали в нарушении Закона "О СМИ" и распространении недостоверной информацию.

Штраф в 199 базовых величин - это 5771 рубль, или 1940 евро. Больше, чем месячный фонд зарплаты организации.

Ранее в офисе "Медиа-Полесья", а также в домах у редактора и журналистов прошли обыски. Силовики изъяли технику и все носители информации.

А единственная независимая газета в Лунинецком районе "Информ-прогулка" прекратила выход в печатном виде - типография расторгла договор с редакцией. "Информ-прогулка" выходит с 1994 года.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что приостанавливает выход "Рэгіянальная газета", которая охватывала несколько районов.


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