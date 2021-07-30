"Вариант-дельта такой же "липкий", как и ветряная оспа": специалисты опровергают мифы о вакцинации

Во вторник, 27 июля, отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD) в сотрудничестве с Министерством здравоохранения провел онлайн-беседу и ответил на наиболее часто задаваемые вопросы о вакцинации от Covid-19. Портал Apollo.lv подвел итоги их беседы.

В сотрудничестве с экспертами отрасли проектный отдел подготовил ответы на самые популярные мифы о вакцинации против Covid-19, а также наглядные материалы.

В пресс-конференции приняли участие: руководитель Центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы Даце Завадска;

семейный врач, член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс;

заведующая кафедрой биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня, профессор Юта Кроича;

вице-президент Латвийского общества врачей, врач-реаниматолог, анестезиолог Робертс Фурманис;

кардиолог Латвийского центра кардиологии Карлис Трушинскис.

Почему в странах, где высокий уровень вакцинации, все равно распространяется Covid-19?

Завадска отметила, что в этом случае следует понимать, что страны пытаются "поймать" каждый случай заражения, что также приводит к этой статистике. "Если мы посмотрим, насколько тяжело болеют люди в этих странах, то получится другая картина - все эти случаи легкие или бессимптомные. В любом случае ни в Израиле, ни в Исландии, ни в Великобритании количество госпитализированных пациентов не увеличивается".

Она также отметила, что такие случаи заражения наблюдались среди молодежи, и такая картина наблюдается и в Латвии.

Профессор Кроича добавила: "Что означает, что много заболевших? Например, в Израиле живет девять миллионов человек, а охват вакцинацией составляет около 54-55%. Это означает, что от трех до четырех миллионов человек, включая детей, не были вакцинированы".

"В контексте населения это столько же, сколько в Латвии и Эстонии вместе взятых. Давайте представим, что эти группы населения не были вакцинированы и в таком случае вирусу некуда будет "разбежаться"? То же самое и на Мальте и в других странах.

Она упомянула, что Кипр, Мальта и другие южные страны обеспокоены ростом заболеваемости, поскольку в июне эти страны были открыты для туристов.

"Мальта была среди тех стран, которые не требовали, чтобы у приезжих была прививка. В настоящее время ситуация изменилась и туристов просят быть вакцинированными. Таким образом, страна может принимать разные решения в процессе", - добавила профессор.

Данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) показывают, что с 28 декабря 2020 года, когда в Латвии началась вакцинация против коронавируса, примерно до середины июля было госпитализировано 11 440 пациентов. Из этих пациентов 97%, или 11 115, не были вакцинированы. Точно такие же данные за этот период по умершим - 2480 человек, из которых 2411 не были вакцинированы.

Зачем вакцинироваться тем, у кого уже есть антитела?

"Дело в том, что антитела не являются определяющим показателем защиты. Скорее всего, человек не почувствовал, что он переболел коронавирусом, но у него выявлены антитела. Поэтому необходимо понимать, какой тест и где он сделал. Я бы сказала, что мы не можем полагаться только на антитела", - сказала Кроича.

"Также нет точного определения, сколько антител необходимо человеку, чтобы у него был иммунитет к Covid-19", - добавила Завадска.

Что мне делать, если я был вакцинирован двумя вакцинами AstraZeneca и защита от варианта-дельта составляет около 60%? Нужно ли готовиться к третьей вакцине или вакцине другого производителя?

Дзалбс отметил, что появляется все больше и больше данных об эффективности вакцин в различных вариантах. "Глядя на данные, мы можем сделать вывод, что вирусные векторные и мРНК-вакцины по-прежнему защищают нас от заболевания в тяжелой форме и госпитализации".

Кроича добавила, что новые данные из других стран появляются каждый день. "Люди, вероятно, неправильно понимают эту ситуацию, потому что 64% ​​означает, что у человека насморк, он чувствует себя немного приболевшим. У него положительный результат теста, но он не едет в больницу".

Кроича, ссылаясь на данные из Шотландии, отмечает, что на данный момент их уже не 64%, а в промежутке между 79% и 88%. "В прошлом Израиль также сообщал о 60% случаев, хотя у них преобладала вакцина Pfizer, но данные были обновлены, и в настоящее время в 93% случаев люди не нуждаются в госпитализации".

Что делать, если после вакцинации чувствуешь себя плохо? В какой момент следует начать беспокоиться, если плохое самочувствие не проходит?

Фурманис сказал, что в этой ситуации нет ничего сверхъестественного или необычного.

"Проще говоря, плохое самочувствие указывает на развитие иммунитета. Это то, как организм реагирует на вакцину и вырабатывает антитела при укреплении иммунитета".

Он добавил, что этого не следует опасаться и это не должно быть поводом для отказа от вакцинации. Фурманис также порекомендовал проконсультироваться с семейным врачом.

"Трудно предсказать, когда люди должны начать беспокоиться, потому что [ухудшение] самочувствия после вакцинации может длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Обычно наблюдается быстрое ухудшение самочувствия с последующим улучшением. Если появляется что-то нетипичное, например, покалывание в руках/ногах, сильные головные боли, следует обратиться к семейному врачу или позвонить по номеру 113", - сказал Фурманис.

Могут ли вакцины повлиять на репродуктивную систему и беременность?

Вакцины против Covid-19 не могут повлиять на репродуктивную систему и не влияют на беременность или развитие плода, заявила руководитель Центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы Даце Завадска на вебинаре, организованном Министерством здравоохранения.

Эксперт пояснила, что вакцины против Covid-19 не "живые", то есть они не содержат настоящий вирус SARS-CoV-2. Вместо этого Pfizer/BioNTech и Moderna использовали технологию мРНК, а AstraZeneca и Johnson & Johnson - векторную технологию. В обоих случаях вакцина не содержит вирус SARS-CoV-2.

Однако, как отмечает Завадска, в случае "живых" вакцин вирус продолжает незначительно размножаться после инъекции, поэтому в качестве дополнительной меры предосторожности в этом случае рекомендуется воздержаться от беременности в течение месяца. Вакцины от Covid-19 не имеют такой рекомендации, не являются "живыми" и "не могут биологически влиять на репродуктивную систему, развитие плода или беременность".

"Как и любое лекарство, вакцины перед регистрацией проходят проверки в ходе исследований, изучается влияние на плод и репродуктивную систему, но данные для этих вакцин против Covid-19 показывают, что эффекта нет", - указала Завадска.

Как можно в такие короткие сроки разработать вакцину против Covid-19? Как знать, что через десять лет не будет побочных эффектов?

"Эти вакцины не были разработаны очень быстро, - сказала Кроича. - Их начали разрабатывать еще в 1986 и 1990 годах. Так что ученые работали над ними очень долго. В 2016 году был создан образец векторной вакцины, в которую можно было бы включить специфический вирусный элемент - белок S".

Она отметила, что "геном коронавируса был опубликован только в первые дни января 2020 года. Затем был удален S-белок, который вводили в образец вакцины, упомянутый выше".

"В дальнейшем в процесс разработки вакцины были вложены деньги, а также произошло слияние всех крупных компаний для создания вакцины", - сказал Кроича.

Завадска рассказала о побочных эффектах вакцин в течение длительного периода времени: "У вакцин на момент регистрации побочные эффекты проявляются примерно через шесть-восемь недель после введения дозы. Это минимальное время, когда можно регистрировать вакцину".

Она добавила, что процесс регистрации такой же, как и у других лекарств.

Зачем делать прививку от Covid-19, если человек уже переболел?

Завадска отметила, что это не первая в мире инфекция, после которой переболевший человек получит стабильную защиту на один год или несколько лет.

"Защита, обеспечиваемая вакциной, более длительная и устойчивая, и это тоже не первый случай. Вот так все просто", - указала Завадска.

Какие выводы можно сделать, когда количество случаев увеличивается, а число пациентов в стационарах уменьшается?

"Скорее всего, новые случаи инфекцирования связаны с молодыми людьми, потому что, как мы знаем, эта группа легко переносит болезнь и госпитализация требуется реже. В результате вирус продолжает распространяться, что приводит к увеличению числа зараженных", - пояснил Кроича.

Профессор объяснила, что заболевание дельта-вариантом отличается от заболевания альфа-вариантом. "Скорость воспроизводства, которая показывает, насколько один человек может заразить других, значительно отличается".

В случае альфа-варианта один человек может заразить двух других, а в случае дельта-варианта - от шести до восьми человек, как в случае с ветряной оспой, сказала Кроича.

"Это очень "прилипчивые" вирусы. Сейчас распространяется вариант дельта, и, например, если есть эти семь зараженных, то через четыре дня их число удвоится, через четыре дня будет еще семь человек, и так будет продолжаться. "Это совершенно другие цифры, чем в случае с вариантом альфа", - пояснила Кроича.

Дополнительные вопросы и ответы о вакцинах и процессе вакцинации можно найти здесь.