Эстония будет усиливать антиковидные ограничения

Правительство решило с 9 августа ввести ограничения на количество участников массовых мероприятий. В мероприятиях во внутренних помещениях без ограничений могут принять участие до 50 человек и на открытом воздухе - до сотни человек.

Если количество участников будет больше, устроитель мероприятия должен проверить, вакцинирован или нет каждый из присутствующих, либо переболел коронавирусом.

Где ждать ограничений?

Новые ограничения действуют в отношении общественных собраний и таких мероприятий, как:

конференции,

театральные представления,

концерты, киносеансы,

развлекательные мероприятия,

богослужения,

посещение музеев и выставок.

Ограничения затрагивают также занятия спортом, проведение тренировок, работу с молодежью, деятельность кружков по интересам и образованию, курсов повышения квалификации и обучения, спортивные состязания. Ограничения в работе школ правительство обсудит до того, как начнется новый учебный год.

Ограничения по численности распространятся также на работу бань общественного пользования, СПА, бассейнов, водных центров и мест для купания.

Ограничения по численности присутствующих как во внутренних помещениях, так и на открытом воздухе будут действовать и в заведениях общественного питания.

Вместе с тем ограничения по численности посетителей не затронут предприятия торговли и других услуг, если в них будут соблюдены требования рассеивания людей и дезинфекции рук, а также использования средств защиты.

В дальнейшем проведение мероприятий с количеством участников больше разрешенного будет возможно только при условии, что организаторы обеспечат инфекционную безопасность гостей и проверку состояния их здоровья.

Это значит, что в мероприятиях и в деятельности смогут участвовать только те, кто прошел курс вакцинации, переболел Covid-19 или имеет негативный ответ на тест. В таком случае количество участников мероприятий во внутренних помещениях может составлять до 6000 человек и под открытым небом - до 12 000. При этом организаторы должны проверять наличие у всех гостей мероприятия справки о Covid-19 и ее действительность, а в случае возникновения подозрений - идентифицировать личность владельца справки.

Учитывая невысокий уровень охвата иммунизацией молодого поколения, правительство не считает пока необходимым требовать от детей моложе 18 лет наличия справки о вакцинации или перенесенной болезни, а также негативного теста. В дальнейшем, однако, эта обязанность будет распространена и на детей начиная с 12-летнего возраста, однако точнее эту тему правительство обсудит позднее.

Как сообщила на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас, правительство в четверг решило со 2 августа восстановить обязанность носить в общественном транспорте защитную маску.

"Это всеобщая обязанность, она касается всех - в том числе, и вакцинированных, и переболевших коронавирусом", - подчеркнула Каллас.

По ее словам, это связано с тем, что в общественном транспорте практически невозможно достоверно проверить, вакцинирован пассажир или нет. В то же время это требование не касается детей моложе 12 лет.

В связи с расширением распространения коронавируса уровень опасности в Эстонии повышается с желтого или среднего до оранжевого, то есть до высокого уровня.