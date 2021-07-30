День #7 ⟩ Уникальная российская медаль, которую ждали 41 год, и дебют лёгкой атлетики на Олимпиаде-2020

Плавание, 200 м, брасс, женщины

В финальном заплыве у женщин на дистанцию 200 м брассом победа досталась представительнице ЮАР Татьяне Шёнмакер (2:18,95), которой удалось покорить мировой рекорд. Следом за ней финишировали две представительницы США - Лилиан Кинг (2:19.92) и Энни Лейзор (2:20,84).

Плавание, 200 м, спина, мужчины

Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль на дистанции 200 м на спине, установив олимпийский рекорд (1.53,27). Серебро завоевал американец Райан Мёрфи (1.54,15), а бронза досталась британцу Люку Гринбанку (1.54,72).

Плавание, 100 м, вольный стиль, женщины

Австралийская пловчиха Эмма Маккеон установила олимпийский рекорд и выиграла золотую медаль на дистанции 100 м вольным стилем, показав время 51,96 секунды. Серебряным призёром стала представительница Гонконга Сиобан Бернадетт Хоги (52,27), а бронза досталась австралийке Кейт Кэмпбелл (52,52).

Плавание, 200 м, комплекс, мужчины

Китаец Шунь Ван стал олимпийским чемпионом на дистанции 200 м комплексным плаванием (1.55,00). Серебряным призёром стал британец Данкан Скотт (1.55,28), а бронза досталась представителю Швейцарии Жереми Депланшу (1.56,17).

BMX-рейсинг, мужчины

Представитель Нидерландов Ник Кимман стал олимпийским чемпионом в гонках на BMX, пройдя дистанцию за 39.053. На втором месте финишировал британец Кай Уайт (39.167), а замкнул призовую тройку колумбиец Карлос Альберто Рамирес Йепес (40.572).

BMX-рейсинг, женщины

Золотую медаль в гонках BMX среди женщин завоевала британка Бетани Шривер, которая прошла дистанцию за 44.358. Серебро завоевала колумбийка Мариана Пахон (44.448), а на третьем месте финишировала представительница Нидерландов Мерел Смюлдерс (44.721).

Галерея: Трасса BMX в Токио

Пулевая стрельба, пистолет, 25 м, женщины

Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров. Серебро досталось представительнице Южной Кореи Мин Чон Ким, а третье место заняла китаянка Цзяжуйсюань Сяо.

Таким образом, Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой. Ранее она победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Также на её счету серебро смешанного турнира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в паре с Артёмом Черноусовым.

Прыжки на батуте, женщины

Китаянка Чжу Сюэин заняла первое место в финале соревнований по прыжкам на батуте (56,635). Серебро завоевала её соотечественница Линлин Лю (56,350), а бронза досталась британке Брайони Пейдж (55,735).

Теннис, пары, мужчины

Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич стали олимпийскими чемпионами, обыграв в финале Олимпиады дуэт своих соотечественников Ивана Додига и Марина Чилича со счётом 6:4, 3:6,(10:6).

Ранее новозеландские теннисисты Майкл Винус и Маркус Даниэл стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады, обыграв в матче за третье место американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Бронза Даниэла и Винуса стала для новозеландцев первой в теннисе в истории участия страны в Играх.

Гребной слалом, байдарка-одиночка, мужчины

Чех Иржи Пршкавец завоевал золотую медаль в гребном слаломе на байдарке-одиночке. В финальном заезде чешский гребец показал результат 1.31,63. Серебро досталось словаку Якубу Григару, отставшему от победителя на 3,22 секунды. Бронзовую медаль завоевал немец Ханнес Айгнер, уступивший ещё 2,26 секунды.

Стрельба из лука, личные соревнования, женщины

Представительница Южной Кореи Ан Сан завоевала золотую медаль в личном турнире по стрельбе из лука. В финале она победила российскую лучницу Елену Осипову со счётом 6:5. Бронзовая медаль досталась итальянке Лучилле Боари.

Для российских лучниц серебряная медаль стала лучшим результатом со времён Олимпиады-1980 в Москве, когда первые два места в личном первенстве среди женщин заняли Кетеван Лосаберидзе и Наталья Бутузова, а среди мужчин серебро завоевал Борис Исаченко.

Дзюдо, свыше 78 кг, женщины

Олимпийской чемпионкой по дзюдо в весовой категории свыше 78 кг среди женщин стала японка Акира Соне, которая в финале победила представительницу Кубы Идалис Ортис. Обладательницами бронзы стали Ирина Киндзерская из Азербайджана и Ромен Дико из Франции.

Дзюдо, свыше 100 кг, мужчины

Чешский дзюдоист Лукаш Крпалек стал олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 100 кг. В финале он оказался сильнее представителя Грузии Гурама Тушишвили. 30-летний Крпалек стал двукратным олимпийским чемпионом и принёс Чехии третью золотую медаль на Играх-2020. Обладателями бронзы стали француз Тедди Ринер и россиянин Тамерлан Башаев, который победил украинца Якова Хаммо.

Фехтование, команды, шпага, мужчины

Японские шпажисты завоевали золото в командном турнире, обыграв в финале команду Олимпийского комитета России (ОКР) со счётом 45:36. Бронзу завоевала сборная Южной Кореи, которая победила Китай со счётом 45:42.

Настольный теннис, мужчины

Китаец Ма Лун выиграл золото в соревнованиях по настольному теннису, обыграв в финале своего соотечественника Фань Чжэньдуна со счётом 4:2 (11:4, 10:12, 11:8, 11:9, 3:11, 11:7). Ма Лун стал четырёхкратным олимпийским чемпионом.

В матче за бронзу немец Дмитрий Овчаров победил представителя Китайского Тайбэя Чу Юнь Линя со счётом 4:3 (13:11, 9:11, 6:11, 11:4, 4:11, 15:13, 11:7).

Лёгкая атлетика, 10 000 м, мужчины

Эфиопский легкоатлет Селемон Барега стал олимпийским чемпионом в беге на 10 000 м, преодолев дистанцию за 27.43,22. Серебро и бронза достались представителям Уганды - Джошуа Кипруи Чептегеи (27.43,63) и Джейкобу Кайплимо (27.43,88) соответственно.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Китай - 19-10-11 (40) Япония - 17-4-7 (28) США - 14-16-11 (41) Команда ОКР - 10-14-10 (34) Австралия - 9-2-11 (22) Великобритания - 6-9-9 (24) Южная Корея - 5-4-6 (15) Нидерланды - 3-7-5 (15) Франция - 3-5-5 (13) Германия - 3-4-9 (16) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России