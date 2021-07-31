Европейцам стало сложно работать в Беларуси даже с теми, кто не попал под санкции

"Платежи в Беларусь усложнились еще после Крыма: до этого оплата приходила за 15 минут, потом стали сутки еще подписывать бумаги, что эти средства не будут использоваться в военных целях, что вы не спонсируете агрессию и так далее. Сейчас швейцарцы много кому просто не отдают деньги, потому что требуют подтверждения, что эти деньги не идут на поддержку режима. А где взять такое подтверждение? - добавляет еще один бизнесмен, владеющий заводом. - Мало кто из действительно богатых людей сейчас едет в Беларусь, многие уехали и с тревогой наблюдают за бизнесом из-за границы. И если раньше можно было договориться, например, через чиновников, чтобы тебя не "кошмарили", то теперь невозможно - все трезвые головы просто отодвинуты в сторону".

Страховые компании тоже не хотят рисковать

Тревожные сигналы поступают и со стороны ритейла - иностранные партнеры меняют правила.

"Крупных поставщиков не волнует, что здесь происходит, потому что их крупные сделки застрахованы страховыми компаниями. И вот на этом этапе проблемы уже начались, потому что страховщики видят риски и перестают страховать сделки в том же объеме, в каком они это делали раньше. Грубо говоря, раньше ритейлер покупал импортные товары по 100 рублей и все было нормально, но теперь в страховой компании говорят: "Нет, я не буду страховать сделку на 100 рублей, мы снизим лимиты до 50, потому что я вижу риск невозврата средств, ареста товара, невозможности добиться правды в суде, срыва поставок и так далее.

Поставщик это слушает и говорит, мол, ну я тебе на 50 рублей дам, а вторую половину, которую ты раньше брал на реализацию, ты либо не берешь, либо берешь с предоплатой 100%. А где взять деньги на предоплату? Их и раньше не было, а сейчас и рынок сжимается. В результате компания сокращает товарооборот, сокращает персонал", - сказал представитель крупного ритейла.

А что происходит с ИТ?

"У инвестора есть набор допустимых рисков: идея "не выстрелит", рынок не найдется, команда разбежится. Эти риски можно как-то анализировать, работать с ними, - говорит крупный IT-бизнесмен. - Но есть недопустимые риски: что ваших людей ни за что бросят в тюрьму, а вы не сможете их защитить, что у вас попросту без объяснения причин заберут деньги и заблокируют счета.

Беларусь и раньше не славилась независимой судебной системой, но теперь есть тезис о том, что в стране "не до законов". Что делает инвестор в такой ситуации? Переходит под четкую и надежную юрисдикцию.

Как правило, это страны Балтии. На практике сейчас это выглядит так: если у вас есть отличная идея, вам дадут деньги при одном условии - вы открываете компанию в какой-нибудь Эстонии и перевозите туда людей.

Если у вас уже есть проект, в который вложены значительные средства иностранных инвесторов, вас просто ставят перед фактом: "Мы переживаем за свои деньги, надо вывозить инженеров и топ-менеджеров за границу". В результате люди уезжают, перевозят компании.

Теперь сложно даже банально лететь в Беларусь на переговоры, да и из Беларуси тоже. Вы можете себе представить инвестора, который сутки будет добираться в Беларусь, а потом столько же - назад?".

Собеседники также отмечают, что расширение бизнеса в Беларуси уже выглядит очень туманным.

"Любому серьезному бизнесу нужно расти, нужны кредиты. Даже если вы регистрируете представительство в ЕС и приходите с тем, что вам нужен кредит, там смотрят документы, все устраивает, а потом вопрос: вы из Беларуси? Давайте подождем.

Останавливаются инвестиционные проекты с "длинными" и дешевыми деньгами, а "длинных" и дешевых денег в Беларуси в принципе нет, они есть только на Западе.

Банки не хотят давать деньги, потому что они видят много рисков, а все клерки в международных финансовых организациях следуют логике "не потерять". У них денег достаточно, они могут выбирать, кому их давать, очередь стоит! И как только они видят непонятную ситуацию, санкции - все, ступор, им это не нужно, они пойдут в другое место, где не будет рисков", - говорит бизнесмен, который уже находится в процессе релокейта компании.

Даже те, кто уже не думает о развитии и расширении бизнеса, а хочет его продать, сигнализируют о проблемах: "Продать бизнес стало сложнее. Честно говоря, даже долларовые миллионеры уже понимают, что они такие - только номинально, что стоимость активов в Беларуси на самом деле намного меньше, чем в реальности.

Условно говоря, у вас есть активы в Беларуси на 10 миллионов долларов, но кому вы продадите, кто их купит? По такой цене никто, это реальность. Если покупают, то намного дешевле.

Если мы говорим о каких-то компаниях, привязанных к мозгам, а не к собственности, прежде всего об IT - это то, что в Беларуси реально продается, - то мультипликатор, по которому рассчитывается цена компании, за последний год начал работать по отрицательной формуле.

Условно, при продаже компании рассчитывается цена, скажем, в 10 годовых выручек - и за эту сумму продается компания. А в Беларуси этот мультипликатор теперь будет не десять, а два годовых дохода - потому что невозможно предсказать, что будет дальше. А если как в Венесуэле?

Конечно, для тех, кто годами строил свой бизнес, а его вот так взяли и обесценили, это очень болезненно и морально, и финансово", - говорит бизнесмен.