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В древности существовало семь чудес света, а на сегодняшний день ЮНЕСКО насчитывает 1121 сокровище, 2 из которых находятся в Латвии: Исторический центр Риги и Геодезическая дуга Струве. Однако, к сожалению, практически половине таких чудес угрожают стихийные бедствия, войны, урбанизация и разрушение.

Планета сокровищ

В этой серии историк сэр Кристофер Кларк раскрывает наше мировое наследие: «лучшие» шедевры, созданные человеком, памятники природы, культурные достижения и глобальные изобретения. Данная серия, состоящая из шести частей, познакомит широкую аудиторию с мировым культурным наследием и перенесет зрителей в самые захватывающие места в мире.

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В первом эпизоде Кристофер Кларк начинает путешествие с африканского континента - его путешествие начинается в Египте, с наследия фараонов. Комплекс пирамид в Гизе - единственное из семи древних чудес света, которое дошло до наших дней в полной сохранности. Во втором эпизоде Кларк отправляется в Индию, знакомится с ее разнообразными историческими объектами, включенными в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Его путь начинается в индуистском паломническом городе Варанаси на берегу реки Ганг. Путь проходит от Индии до Ближнего Востока и знаменитых объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, найденных в Иране и Иордании. Кларк знакомится с кочевыми берберами, посещает одно из старейших мест обитания человечества в Вади-Раме, а также исследует старый торговый город Петра и другие интересные места.

Ближе к дому, в Европе, Кларк знакомится со множеством культурных объектов. Здесь его путешествие начинается в Венеции, городе, который в течение тысячи лет, славился своей торговлей, однако, в настоящее время из-за массового туризма город находится под угрозой. Затем он исследует замки, расположенные на берегах прекрасного Рейна, а потом отправляется в Париж, город огней и любви. Путешествуя по Сене, он исследует сокровища этого объекта Всемирного наследия: Собор Парижской Богоматери, Лувр и Эйфелеву башню.

В конце концов, его всемирное приключение подходит к концу во Вьетнаме, стране, известной бухтой Халонг и самыми большими пещерами в мире.

Цикл «Планеты сокровищ», премьера которого на телеканале Viasat History состоится 8 августа и будет выходить по воскресеньям в 20.55, познакомит международную аудиторию с мировым культурным наследием, перенесет зрителей в самые захватывающие места в мире.

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Монархия и Вторая мировая

13 ноября 1940 года, когда Лондон подвергался бомбардировкам, королева Елизавета, жена короля Англии Георга VI, отказалась разрешить отправить его дочерей в безопасную Канаду: «Дети без меня никуда не поедут. Я не оставлю короля. А король никогда никуда не поедет».

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Этим единственным предложением новая правящая семья в Англии заявила о решимости противостоять нападению нацистов. Несмотря на угрозу, которую представлял Гитлер, Корона останется с британским народом и бросит вызов нацистской Германии. В качестве главы парламентской монархии, королевская чета полностью поддерживает политику премьер-министра Уинстона Черчилля и противостоит противнику. Мужество, проявленное Виндзорами, было характерно не для всех монархий Европы. Некоторые королевские семьи решили сотрудничать с Гитлером и нацистским режимом или оказались вынуждены вступить с ним в союз, чтобы противостоять коммунизму, насаждаемому Сталиным.

Этот документальный фильм впервые исследует стратегические решения, принятые коронованными особами Европы, столкнувшимися с волной национализма, распространяющейся по всему континенту. Эти семьи, которые всегда являлись опорой дипломатии, желали продемонстрировать, что они все еще не утратили своей политической роли, несмотря на упадок монархий, вызванный Первой мировой войной. Гитлер осознавал, что они все еще занимают центральное место в политическом спектре.

Какова же была их роль во время подъема фашистских партий в период между войнами, а затем и во время Второй мировой войны? Насколько националистические, разжигающие войны идеи привлекали некоторых милитаристских монархов, которые мечтали вернуть былую славу и власть и восстановить мир, существовавший до Первой мировой войны? Ответы на эти вопросы вы узнаете в новом, состоящем из 2 частей документальном фильме «Монархия и Вторая мировая», премьера которого состоится 14 августа в 22.00.

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Ирано-иракская война - Трагедия, изменившая историю

В сентябре 2020 года исполняется 40 лет одной из самых жестоких войн в современной истории. Ирано-иракская война, спровоцированная соперничеством между деспотичным Саддамом Хусейном и мусульманским фанатиком Аятоллой Хомейни, быстро переросла из операции по молниеносному удару в полномасштабную войну, которая угрожала перерасти в мировой конфликт.

В этом захватывающем цикле передач рассматривается ход ирано-иракской войны на протяжении восьми долгих лет, беспрецедентное кровопролитие с обеих сторон конфликта и разрушительное наследие, которое война оставила в регионе. Ошеломляющие, недавно обнаруженные архивные кадры с передовой добавляют максимальное визуальное воздействие к свидетельствам очевидцев. Был обеспечен доступ к частным коллекциям фотографий, личным воспоминаниям иракских и иранских солдат, экспертов-историков и представителей правительства, в том числе из США. Солдаты обеих сторон, принимавшие участие в войне - самом длительном вооруженном конфликте 20 века с применением обычных видов оружия, - впервые рассказывают свои удивительные истории по телевидению - только в новом документальном фильме телеканала Viasat History «Саддам против Аятоллы: Ирано-иракская война», с 16 августа, по будням в 23.45.

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