RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость – Анна Барабан, эксперт по международным отношениям. Станет ли визит Тихановской в США и ее встреча с Джо Байденом катализатором в решении белорусского кризиса? Зачем власти уничтожают общественные организации и независимые СМИ? Конституционная реформа – фикция или реальный шаг вперед? Станет ли миграционный кризис на границе с Литвой "троянским конем" для белорусских властей?

Неделя в Беларуси прошла под эгидой триумфального шествия Светланы Тихановской по заокеанским просторам – демократический лидер встретилась с президентом США Джо Байденом, а у приунывшей оппозиции открылось второе дыхание. Тем временем белорусские власти продолжают щемить инакомыслящих на всех фронтах, а мигранты лезут через белорусско-литовскую границу просто в неприличных количествах.

Вот уже вторую неделю продолжается рабочий визит Светланы Тихановской в США. Демократический лидер активно встречается как с сильными мира сего, так и с обычными представителями белорусской диаспоры, обсуждая самые острые проблемы Беларуси – политический кризис, репрессии, гонения инакомыслящих, отсутствие механизмов демократии – и призывает Запад усилить давление на диктатора и его окружение, а также оказать помощь многострадальным общественным организациям и СМИ.

В среду же произошло эпохальное событие – белорусского демократического лидера принял сам глава Белого дома. Правда, ненадолго – общались они минут 15. Президент США Джо Байден отметил, что для него было честью встретиться с Тихановской. "Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека", – написал он в своем Twitter.

"Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", – поделилась в соцсетях впечатлениями от встречи Светлана Тихановская.

Отметим, что ранее, во время встречи с Энтони Блинкеном, С. Тихановская попросила "дать сигнал России" о том, что подписанные контракты с действующим белорусским режимом "не будут признаны юридически и аннулируются". И подчеркнула, что Россия может сыграть "конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси".

Власти закрыли не менее 56 неправительственных организаций, сообщает немецкая волна со ссылкой на правозащитный центр "Весна". Среди них "Центр правовой трансформации", "Офис европейской экспертизы и коммуникаций", Human Constanta, медиаплатформа "Имена", Press Club Belarus, Офис по правам людей с инвалидностью, "Арт-Усадьба", "Мова Нанова", "Бизнес-школа ИПМ" и другие. В судебных инстанциях рассматривается иск Минюста о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, который возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, и Белорусской ассоциации журналистов.

Отметим, что "зачистка" идет уже третью неделю – за это время было проведено свыше 60 обысков в СМИ, неправительственных организациях и у правозащитников. И США, и Евросоюз осудили такие беспрецедентные гонения, назвав их "недопустимыми репрессиями". Однако на процессы это никак не повлияло.

Так, 27 июля экстремистскими признаны сайт и страницы в соцсетях телеканала Белсат. До сих пор в следственном изоляторе находятся три лидера правозащитного центра "Весна". Всего же общее число политзаключенных в стране выросло до 589.

Административные же наказания вообще раздают направо и налево. И если раньше карали за БЧБ-символику – включая белые носки с красными полосками и белье на балконе неподобающего колера, – то теперь наказывают даже за намеки. Так, четверых минчан приговорили к административным арестам за то, что у них дома на окнах висели белые бумажные листы, сообщает правозащитный центр "Весна".

Российские коллеги охотно помогают белорусским правоохранителям. Так, недавно из России в Беларусь был экстрадирован, вопреки запрету Европейского суда по правам человека, звезда тайского бокса, кикбоксинга и ММА Алексей Кудин. Его обвиняют в нападении на омоновцев во время прошлогодних событий. История сама по себе очень мутная – сам боец уверяет, что он ни в каких протестах не участвовал, в центре событий оказался случайно, милиционеров просто оттолкнул, а не бил. Когда в прошлом году его задержали и оставили под домашним арестом, он просто сбежал из Беларуси. Некоторые СМИ писали, что он скрывался во Франции – его место дислокации держалось в секрете. Как он оказался в Москве – никто не знает, многие удивляются, зачем спортсмен, объявленный в розыск, пошел на такой риск. В январе его задержали в России и поместили в СИЗО. Теперь же он находится в Беларуси – ему грозит срок до 5 лет.

Как заявил генеральный прокурор Андрей Швед в эфире программы "Разговор у президента" на телеканале "Беларусь 1", в этом году по результатам интернет-мониторинга правоохранители возбудили уже более 300 уголовных дел. По этой линии ведется активная работа: если прокуроры выявляют малейшие признаки нарушения законодательства по освещению в СМИ фактов и событий, то тут же открывается уголовное производство, сообщает БЕЛТА. Также в стране возбуждено свыше 4,2 тысячи уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом.

А чтобы народ не питал лишних иллюзий, силовики на этой неделе провели учения по охране общественного порядка, в которых приняли участие 2 тысячи личного состава и 100 единиц техники. Как сообщает TVR.BY, "отрабатываются вопросы обеспечения охраны общественного порядка, пресечение беспорядков во время несанкционированных мероприятий. Сценарий адаптирован к реальности". Причем, как отмечают организаторы, рассматриваются и столкновения в других странах.

Директор варшавского аналитического центра Eurasian States in Transition research center (EAST Center) Андрей Елисеев в интервью немецкой волне заявил, что у властей есть две причины для разгрома общественных организаций в Беларуси: "Это пожелание Москвы о зачистке СМИ и общественного сектора в пользу пророссийских (или просоюзных) игроков, а также "подстраховка" Лукашенко в преддверии принятия новой Конституции, суть которой состоит в наделении его дополнительным конституционным статусом и обеспечении династического транзита власти в среднесрочной перспективе".

Впрочем, проблески некоторых демократических изменений на белорусском небосклоне все-таки просвечиваются. Так, недавно Александр Григорьевич издал декрет за номером 4 о перераспределении полномочий главы государства. Об этом с помпой сообщил Telegram-канал "Пул первого", который неофициально считается рупором пресс-службы. "Президент делится функциями! Перераспределение полномочий, о котором так много говорили, началось".

Документом вносятся корректировки в декрет № 3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь". Таким образом функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству, а если они находятся в собственности административно-территориальных единиц - облисполкомам и Минскому горисполкому.

Отметим, что ранее Лукашенко провел совещание по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти: по его словам, этот вопрос нужно решить в течение года и тесно увязать с конституционной реформой. Как сообщает РИА Новости, по мнению А. Лукашенко, некоторые решения по перераспределению власти назрели, но в остальном "размывать" полномочия главы государства не стоит – следует сохранить сильную президентскую власть.

А тем временем миграционный кризис на белорусско-литовской границе набирает обороты. Если поначалу литовские пограничники отлавливали на своих рубежах человек по 30–40, то теперь их число уже зашкаливает стабильно за 100. Так, за минувшие сутки задержали 118 нелегалов. А на днях был установлен рекорд в 171 человека. С начала 2021 года литовские пограничники перехватили 3145 мигрантов – в 39 раз больше, чем за весь 2020-й (81), сообщает Naviny.by.

Отметим, что прогнозы провластных белорусских политологов, сулящих Литве небывалый миграционный кризис, бунты и беспорядки, а также криминальный передел, похоже, не такие уж беспочвенные. Еще не начались дожди и холода, а уже ситуация накалилась. Как пишет Ej.by со ссылкой на литовские медиа, очередная вспышка недовольства произошла в Алитусском районе Литвы, в здании бывшей Веребейской школы: конфликт спровоцировали иракцы, которые сами отказались брать еду и запретили это делать другим, в том числе детям. Нарастает и внутренняя напряженность – в Руднинкае, где местные жители протестовали против размещения мигрантов, произошло столкновение с полицией: был даже применен слезоточивый газ, сообщает LRT.lt.

"Литовские пограничники заявляют, что их ресурсы для размещения нелегалов уже исчерпаны". Между тем нашествию не видно конца и края. "У нас есть данные, что в Гродно сейчас находится около 2000 нелегальных мигрантов, которые ждут пересечения границы", – рассказал журналистам замглавы литовской Службы охраны госграницы Видас Мачайтис.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Анна Барабан ФОТО: Из личного архива

Анна Барабан, эксперт по международным отношениям

О визите Тихановской

Основная работа была проведена на встречах с советниками президента, представителями госдепа и т. п. – с ними она обсудила и политический кризис в стране, и беспрецедентное количество политзаключенных и призвала принять конкретные меры, в том числе оказать помощь независимым СМИ и гражданскому обществу. И один из пунктов был – дать сигнал России к тому, чтобы начать переговоры. В России у Тихановской не было встреч ни с одним мало-мальски видным чиновником. В США же ее приняли с почестями, протоколом и церемониями, как национального лидера. Команда Тихановской прекрасно понимает – как бы ни сложилась политическая судьба Беларуси, от России никуда не уйти и выстраивать диалог нужно. Россия не реагирует на запросы белорусской оппозиции. Но если США будут говорить от имени белорусского демократического сообщества, возможно, она откликнется. Это один из последних островков надежды команды Тихановской, чтобы вывести Россию хоть на какую-то реакцию, хоть на какие-то переговоры. Также формирование белорусского Кокуса в конгрессе США – очень знаковое событие. Это конгрессмены, которые будут лоббировать интересы Беларуси.

Перспектива встречи Тихановской с Байденом была туманной – все-таки Байден новый президент и встреча с Тихановской означает ее легитимизацию как представителя Беларуси. Но это произошло, и это очень знаковое событие. До того Лукашенко встречался с Клинтоном в 90-х годах, позже – с Бараком Обамой в рамках ООН, но это не было встречей один на один: такого внимания белорусская сторона никогда не получала. Это первый раз за все 30 лет независимости. Помимо того, что эта встреча означает легитимизацию Тихановской как национального лидера, это знаковое, символическое событие. Потому что Беларусь как маленькое государство в середине Европы, находящееся рядом с Россией, никогда не была в сфере прямых интересов США. И эксперты всегда априори предполагали, что США видят Беларусь сугубо в сфере влияния России. И эта встреча и ее результаты означают, что США все-таки не закрывают глаза на белорусскую ситуацию и не играют по российскому сценарию – мол, это в сфере интересов России, пусть Россия и разбирается.

Роль США, скорее всего, в контексте белорусского кризиса будет возрастать. Среди просьб Светланы Тихановской была поддержка демократии и суверенитета. Насчет демократии понятно: США – это сверхдержава, которая диктует международные стандарты и политическую повестку. Речь идет о более широком охвате мирового сообщества. Тихановская хорошо обработала Европу – практически все страны ЕС уже в союзниках. США, учитывая их беспрецедентную значимость на международной арене, могут еще усилить это международное давление. Можно ожидать более активной позиции по белорусскому вопросу и более системной позиции благодаря Кокусу, который будет следить за ситуацией и лоббировать важные шаги.

По итогам пока говорить рано. Но есть информация из многих источников о секторальных санкциях и что США продолжат привлекать Беларусь к ответственности. Понятно, что заинтересованность ЕС в скорейшем решении конфликта очевидна – это соседи. Что касается США – то тут речь идет в первую очередь о геополитической повестке, отношениях с Россией и о символическом значении: потому что само принятие Тихановской на таком уровне – это фактически объявление незаконности режима Лукашенко.

О репрессиях

Это очень больная тема. После закрытия СМИ начали охоту на НКО. Мышление белорусского режима застряло где-то в годах 60–70-х. Они воспринимают НКО как вызов государству. По мнению господина Л., негосударственные организации ни в коем случае не могут действовать самостоятельно и приносить пользу белорусскому народу, потому что все это делает государство: такая логика. Их обвинили в навязывании демократии, деструктивных целях плюс в том, что уклонялись от налогов и финансировали протестную деятельность.

По факту закрыли свыше 50 НКО, начиная от института Гете, где люди учили немецкий язык бесплатно, и заканчивая важными социальными программами, такими, например, как "Имена": они собирали деньги для тех слоев населения, которых не поддерживает государство. Например, для женщин с детьми, страдающих от насилия в семье, для инвалидов, для бездомных, для больных детей. Благодаря "Именам" эти люди могли выжить. Сейчас государство, ликвидируя эти организации, не говорит, по кому это ударит, они только акцентируют внимание на неуплате налогов и финансировании протестов. Теперь больных и бесперспективных можно просто сбрасывать со скалы, потому что государство им не будет помогать. Денег в стране все меньше и меньше, так что власти уменьшат финансирование даже тех, кому помогали до сих пор. Остается незащищенный класс очень уязвимых людей, которые останутся без какой-либо поддержки. На это государство закрывает глаза – потому что НКО власть считает врагами.

Насколько я понимаю, следующая цель у них – это бизнес: ИП. Задушить на корню. Как в сталинские времена, когда возбуждали дела за колоски. В целом мы видим беспрецедентное закручивание гаек. От этого страдают не только критически мыслящие граждане. Половина из этих НКО сотрудничала с государством до августа 2020-го. И не было никаких нареканий. То есть эти решения направлены на любые организации и любых людей, которые просто не вписываются в государственную машину. Есть версии у некоторых политологов, что, возможно, вся эта масштабная зачистка делается в преддверии какого-то важного политического события, чтобы некому было выступить против. Возможно, это будет принятие новой Конституции или что-то другое.

О конституционной реформе

Еще с самого начала протестов главным лоббистом конституционной реформы была Россия. Россия лимитированно предоставляла поддержку Беларуси в обмен в том числе на обещания конституционной реформы – это был один из главных пунктов. Беларусь практически убила внутренний протест, и сейчас появилась неофициальная версия Конституции, опубликованная Воскресенским на его сайте. Но совсем не факт, что именно этот вариант будет вынесен на обсуждение. Во-первых, стоит вспомнить личность Воскресенского – это один из политзаключенных, который участвовал в знаменитом круглом столе Лукашенко и потом перевербовался и назвал себя человеком, который будет выступать посредником между властью и оппозицией.

В этом варианте Конституции есть некоторые изменения в сравнении с существующей Конституцией. В ней немного снижены полномочия президента, а количество президентских сроков ограничивается двумя. Хотя в целом эксперты считают, что вынесенный на обсуждение документ будет включать не 5 лет президентства, как сейчас, а 6 или 7. Там прописана роль Всебелорусского народного собрания, указано, что президент не сможет издавать декреты, которые выше по силе, чем законы, что сейчас Лукашенко активно использует налево и направо.

Цель Лукашенко – создать иллюзию изменений, не меняя ничего. Многие считают, что может произойти обнуление президентских сроков, как произошло в России. Т. е. после принятия Конституции Лукашенко сможет остаться еще на 2 срока по 6 или 7 лет. А потом и Коля сможет стать его преемником. Потому что возрастной ценз тоже можно изменить до 30 лет. Впрочем, пока прогнозировать рано – официально документ, который должны были предоставить до 1 августа, еще не опубликован. Но тенденции, видимо, останутся теми же. Транзит власти – но в далеком-далеком будущем, и передать бразды правления сыну.

О миграционном кризисе

Стоит обратить внимание еще на один момент. Российские военные уже в июле стали прибывать на учения, которые пройдут с 10 по 16 сентября недалеко от литовской границы. Скорее всего, это акция устрашения – бойтесь нас. Кроме того, в дополнение к прибытию российских военных внутренние войска тоже начали проводить учения. Эта вся активность подозрительна и, возможно, тоже связана с миграционным кризисом. Потому что адресовано это европейским соседям, в первую очередь – Литве.

Литва называет все происходящее гибридной агрессией против Европейского союза. Лукашенко оказался теперь полностью отрезан от западного направления, и тот факт, что Вильнюс присвоил офису Тихановской официальный дипломатический статус, полностью сорвал у него крышу. Конечно, режим не сознается, что это их рук дело. Но не нужно забывать, что традиционно миграционные потоки никогда не шли через Беларусь: это были единичные случаи. Массово эмигранты из Ирака, Камеруна, Афганистана не шли в Литву, Латвию и Польшу. Так что это такая мелочная месть.

Но не надо забывать, что когда Литва решит проблемы с охраной границы, все это может ударить по Беларуси. Беларусь никогда не сталкивалась с таким потоком мигрантов. Что она будет делать с этими тысячами иракцев, когда Литва, Польша и Латвия закроют границы? Может случиться масштабный гуманитарный кризис, организованный самими властями Беларуси на фоне глубокого политического и экономического кризиса.