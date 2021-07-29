Чт, 29.07.2021
Мне как гетеросексуальному мужчине было непонятно, что именно должно происходить в голове, чтобы перейти к статьям о прайде или какой-то гей-паре и написать негативные комментарии. Это все равно что целенаправленно смотреть женский футбол и потом сказать - это было очень скучно. Том Лусис, колумнист TVNET
Том Лусис, колумнист TVNET

Covid-19 в Европе ⟩ В Латвии показатель распространенности продолжает снижаться; что не скажешь про Кипр

ФОТО: REUTERS/Ints Kalnins

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в большинстве европейских стран Латвия опустилась на 23-е место за последние две недели среди стран Европейского Союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (EEZ), в которых констатирован самый высокий уровень заражения Covid-19, согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

На прошлой неделе Латвия была на 22-м месте, неделей ранее - на 16-м, а в середине июня в Латвии был самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в ЕС.

Оценки ECDC ситуации за предыдущие две недели с 12 по 25 июля показывают, что совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии выросла до 30,5 случаев, но все же ниже, чем в большинстве стран ЕС и EEZ.

Самый высокий уровень заболеваемости в ЕС и EEZ в настоящее время наблюдаются на Кипре, с 1514 случаями на 100 000 населения, за ним следуют Испания с почти 800 случаями и Нидерланды с более чем 600 случаями. Самый низкий уровень заболеваемости в Польше - 3,6 случая на 100 000 населения. Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и EEZ в настоящее время составляет 200,4 случая на 100 000 населения.

По данным ECDC, в Эстонии за последние две недели уровень инфицирования вырос до 76,5 случаев на 100 000 населения, а в Литве - до 70,9 случаев.

В Латвии уровень 14-дневной смертности с диагнозом Covid-19 снизился до 6,8 случая на миллион населения в конце прошлой недели. Однако мы по-прежнему входим в пятерку стран ЕС и EEZ с самыми высокими показателями смертности. Только Кипр, Португалия, Греция и Болгария имели более высокие показатели смертности от  Covid-19 на миллион населения за последние две недели.

Соответствующий показатель составляет 3,58 в Литве и 0,75 в Эстонии.

Латвия также все еще находится в зеленой зоне карты предупреждений о поездках ECDC, что указывает путешественникам на низкий риск Covid-19. Эстония же вошла в оранжевую зону, о Литве пока информации нет.

В зеленую зону входит около половины территории ЕС и EEZ.

Галерея: Рижский аэропорт

 

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