Covid-19 в Европе ⟩ В Латвии показатель распространенности продолжает снижаться; что не скажешь про Кипр

На прошлой неделе Латвия была на 22-м месте, неделей ранее - на 16-м, а в середине июня в Латвии был самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в ЕС.

Оценки ECDC ситуации за предыдущие две недели с 12 по 25 июля показывают, что совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии выросла до 30,5 случаев, но все же ниже, чем в большинстве стран ЕС и EEZ.

Самый высокий уровень заболеваемости в ЕС и EEZ в настоящее время наблюдаются на Кипре, с 1514 случаями на 100 000 населения, за ним следуют Испания с почти 800 случаями и Нидерланды с более чем 600 случаями. Самый низкий уровень заболеваемости в Польше - 3,6 случая на 100 000 населения. Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и EEZ в настоящее время составляет 200,4 случая на 100 000 населения.

По данным ECDC, в Эстонии за последние две недели уровень инфицирования вырос до 76,5 случаев на 100 000 населения, а в Литве - до 70,9 случаев.

В Латвии уровень 14-дневной смертности с диагнозом Covid-19 снизился до 6,8 случая на миллион населения в конце прошлой недели. Однако мы по-прежнему входим в пятерку стран ЕС и EEZ с самыми высокими показателями смертности. Только Кипр, Португалия, Греция и Болгария имели более высокие показатели смертности от Covid-19 на миллион населения за последние две недели.

Соответствующий показатель составляет 3,58 в Литве и 0,75 в Эстонии.

Латвия также все еще находится в зеленой зоне карты предупреждений о поездках ECDC, что указывает путешественникам на низкий риск Covid-19. Эстония же вошла в оранжевую зону, о Литве пока информации нет.

В зеленую зону входит около половины территории ЕС и EEZ.