В эстонских томатах в ходе мониторинга был обнаружен вирус

По данным департамента, этот вирус поражает как помидоры, так и сладкий перец и становится все более широко распространенным в Европейском союзе как в закрытом, так и в открытом грунте.

В 2020 году впервые в Европейском Союзе (включая Эстонию) был проведен обширный мониторинг. Вирус был обнаружен в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии, Болгарии, Словакии и Мальте. Возбудитель болезни попал в Европейский Союз (ЕС) с семенами томата и перца, импортированными из Китая и Израиля.

По словам Марта Кинкара, советника отдела здоровья растений и материалов для размножения при Департаменте сельского хозяйства и продовольствия в Эстонии, сейчас уточняется, как вирус попал в теплицу. "Важно помнить, что при выращивании томатов следует использовать проверенные семена, чтобы минимизировать риск распространения болезней растений", - говорит Кинкар.

С 2019 года в ЕС действуют чрезвычайные меры для предотвращения заноса и распространения вируса коричневой морщинистости плодов томата. "Это очень быстро распространяющийся вирус, поэтому важно использовать проверенные и свободные от болезней семена и посадочный материал против этого вируса", - добавляет он.

Вирус ToBRFV вызывает симптомы заболевания как на листьях, так и на плодах. Вирус вызывает мозаичность и деформацию листьев. Соцветия при заражении буреют и позже могут засохнуть. Плоды зараженных растений меньше по размеру, имеют более прочную поверхность и могут опасть. Плод обесцвечен, бледный, с коричневыми некротическими пятнами. Вирус не представляет угрозы для здоровья человека, но снижение количества и качества плодов может нанести экономический ущерб.