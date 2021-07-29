Видео ⟩ В Риге полиция поймала подростков, которые лазили и разрисовывали стены зданий

23 июля полиция выехала на Бривибас гатве, где один из жителей заметил двух молодых людей, рисующих на фасадах домов. Людей, которые бы соответствовали описанию звонившего, встретить не удалось.

Продолжая осматривать местность на машине, полиция заметила молодых людей, соответствующих описанию. Один из них, увидев приближающихся сотрудников правоохранительных органов, выронил из рук два аэрозольных баллончика.

Одному из них было 16 лет, а другому всего 15 лет.

Изначально, молодые люди утверждали, что просто лазили по стенам.

После непродолжительного обсуждения 15-летний парень признался, что написал RD на фасаде жилого дома. Между тем другой молодой человек продолжал отрицать свое участие в административном правонарушении.

Оба молодых человека были доставлены к себе домой, а ответственность за лазанье по стенам или умышленное повреждение имущества будет оценивать Государственная полиция.