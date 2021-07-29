Миграционный кризис продолжается: в Литве задержаны еще 118 нелегальных мигрантов

Задержанные мигранты проходят тестирование на Covid-19 и будут находиться в изоляции до получения результатов. Департамент миграции Литвы проинформирован о тех мигрантах, которые подали заявление о предоставлении убежища, и будет рассматривать их заявления.

Сообщается, что в последнее время поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу резко увеличился. С начала этого года общее количество задержанных нелегальных иммигрантов достигло в 3145, а это в 39 раз больше, чем за весь прошлый год.

Только в июле было выявлено 2484 незаконных пересечения границы.

Большинство иностранцев, задержанных в этом году - 2005 - являются или выдают себя за граждан Ирака, 191 мигрант из Конго, 129 из Камеруна, 84 из Сирии, 83 из России, 81 из Ирана, 79 из Гвинеи, 77 из Афганистана, остальные родом из других стран. Большинство нелегальных мигрантов хотят попасть в страны Западной Европы через Литву.

Официальные лица Литвы считают, что белорусский режим сознательно способствует потоку мигрантов через границу.

В связи с миграционным кризисом в Литве объявлено чрезвычайное положение.