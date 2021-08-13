Ангелина Мельникова - звезда Олимпиады в Токио, которая втрое увеличила число подписчиков

После завершения выступлений в Токио гимнастка призналась, что последние полтора года были очень тяжёлыми и карантин сильно выбил её из колеи.

"Я бы хотела, на самом деле, ещё очень долго выступать. Поэтому сейчас мне нужно морально восстановиться, так как последние полтора года были очень непростыми. Из-за ковида были закрыты базы, отчего нам было очень тяжело. Я бы не хотела, чтобы в моей жизни ещё такое повторилось", - приводит слова Мельниковой Telesport.

Гимнастка добавила, что отсутствие обычной жизни не давало ей мотивации и вдохновения для тренировок, которые проходили через силу.

Успех в Токио принёс Ангелине и новых поклонников в Instagram. В интервью Sport24 гимнастка рассказывала, что перед Олимпиадой-2020 у неё было около 70 тысяч подписчиков. Сейчас на 21-летнюю спортсменку подписаны 269 тысяч человек.

В этом нет ничего удивительного - у Ангелины зашкаливающая фотогеничность, поэтому многими изданиями и любителями спорта уроженка Воронежа была признана самой красивой спортсменкой Олимпиады.

Кстати, есть у Ангелины и своей небольшой бизнес: она выпускает купальники для гимнасток собственного дизайна, которые активно продвигает через социальные сети. Спортсменка сама занимается поиском швей и придумывает дизайны для костюмов, в минуты вдохновения делая наброски в блокноте. Девушка признаётся, что это помогает ей отвлечься от тяжёлой работы в спорте.

"Я творческий человек. Мне всегда нравился дизайн. Я смотрела много разных показов и так далее. Хотела даже пойти учиться на дизайнера, на какие-то курсы, но потом оставила эту идею. Решила, что не смогу совмещать, хотя желание было очень сильное. В один момент я подумала: "Почему бы не сделать купальники? Я ведь действующая гимнастка и знаю всё о них". С этого момента и начала", - рассказывала Мельникова в интервью Sport24.