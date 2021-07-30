Третья доза: Израиль первым в мире начинает массовую ревакцинацию жителей от Covid-19

Так, с воскресенья третья доза будет доступна людям старше 60 лет, которые более пяти месяцев назад вакцинировались вакциной Pfizer/BioNtech.

Таким образом Израиль стал первым государством, предложившим своим жителям массовую ревакцинацию.

"Реальность доказывает, что вакцины безопасны. Реальность также доказывает, что вакцины защищают от тяжелого заболевания и смерти. И, как и вакцину от гриппа нужно периодически возобновлять, то же самое и в этом случае", - сказал Бенет.

Данные Минздрава Израиля свидетельствуют, что эффективность использованных в Израиле вакцин Pfizer/BioNtech с начала июля значительно снизилась. В то же самое время в Израиле быстро распространяется дельта-штамм коронавируса.

Бенет сообщил, что первым третью дозу вакцины уже в пятницу получит президент Израиля Ицхак Герцог. Широкой общественности она будет доступна с воскресенья.

Бенет также сказал, что сразу же после выступления по телевидению позвонит матери, чтобы призвать ее получить третью прививку.

Ни США, ни Евросоюз не утвердили дополнительные дозы. Еще не доказано, помогает ли третья доза и, если помогает, кому и когда она необходима. Первое масштабное исследование по поводу данной стратегии сейчас начинается в Норвегии.