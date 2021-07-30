В Риге пройдет новый городской фестиваль "Var! Būt!"

По словам представителя организаторов мероприятия Каспара Завилейскиса, на фестивале выступят эстонская группа инди-рока Ewert and The Two Dragons, немецкий пианист-минималист Никлас Пашбург, латвийская поп-рок-группа Carnival Youth, группа джазфанка Very Cool People, исполнитель хип-хопа Озолс и исполнительница электронной музыки Sign Libra.

Фестиваль пройдет на трех сценах, на которых выступят и музыканты, и ди-джеи. На сцене "летней платформы" выступят известные артисты, а сцена в помещениях Hanzas perons будет посвящена более камерной музыкальной атмосфере, а также диджейским сетам, которые продлятся до трех часов утра.

Идея нового фестиваля состоит в том, чтобы "возродить уменьшившуюся современную культурную жизнь Риги и предложить любителям качественной поп-музыки, рока, хип-хопа, электроники и других жанров уже в этом году почувствовать настоящее ощущение летнего фестиваля".

В оба дня вход планируется с 16.00. Принять участие в фестивале смогут только те, кто получил сертификат Covid-19. Билеты на мероприятие доступны с 5 июля в Biļešu serviss.