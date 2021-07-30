Барча о вакцинации пожилых: нужны информационные кампании на простом языке

Барча сообщила, что федерация уже проводила переговоры как с отделом проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения, так и с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом.

По слова Барчи, организаторы вакцинации откликнулись на просьбу федерации и начали проводить выездную вакцинацию ближе к месту жительства пожилых людей, чтобы пенсионерам не приходилось долго добираться до центров вакцинации.

В целом она охарактеризовала текущие показатели вакцинации пожилых людей как удовлетворительные, но добавила, что по неизвестным ей причинам семейные врачи до сих пор не обращаются ко всем сениорам, что может быть одной из причин низкого темпа вакцинации пожилых людей, поскольку это остается на усмотрение семейного врача - оценить, безопасна ли прививка от коронавируса для пожилого человека.

Барча сказала, что ранее она призывала к проведению информационных кампаний, которые было бы легко понять пожилым людям, особенно сениорам старше 90 лет, потому что пожилые люди не всегда воспринимают или понимают медицинскую терминологию.

Как сообщалось ранее, только 30% населения в возрасте 90 лет и старше вакцинированы от коронавируса, что является самым низким показателем среди всех возрастных групп.

На сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины получили 15% подростков в возрасте от 12 до 15 лет, в возрасте от 16 до 17 лет - 30% подростков.

В возрасте от 18 до 29 лет хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 получило 43% населения, такая же доля населения - в возрасте от 30 до 39 лет. 44% населения в возрасте 40-49 лет также получили хотя бы одну дозу вакцины, в то время как среди населения в возрасте 50-59 лет охват вакцинацией достиг 45%.

Доля привитых латвийцев выше среди пожилого населения. Среди населения в возрасте 60-69 лет это 50%, среди населения в возрасте 70-79 лет - 58%, среди населения в возрасте 70-79 лет - 58%, среди населения в возрасте 80-89 лет - 48%.