Выявлено 82 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 37,6

Умершие входили в возрастные категории от 80 до 99 лет:

один человек в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 35,7 до 37,6 случая.

Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но затем постепенно увеличивался.

Расчеты агентства LETA показывают, что за последние 14 дней в Латвии выявлено 712 случаев заражения Covid-19.

В четверг было сделано 7308 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.