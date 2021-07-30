Выявлено 82 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 37,6
В минувшие сутки в Латвии выявлено 82 новых случая Covid-19. Скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
В минувшие сутки в Латвии выявлено 82 новых случая Covid-19. Скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 80 до 99 лет:
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 35,7 до 37,6 случая.
Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но затем постепенно увеличивался.
Расчеты агентства LETA показывают, что за последние 14 дней в Латвии выявлено 712 случаев заражения Covid-19.
В четверг было сделано 7308 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.
В целом в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден в 138 799 случаях, 2556 человек, заразившихся коронавирусом, умерли.