Пт, 30.07.2021
После контакта с заражённым Covid-19 в самолёте по дороге в Токио, где в настоящее время проходят летние Олимпийские игры, четыре представителя Латвийского телевидения отправились в самоизоляцию. Давис Эрнштрейтс, журналист LTV
Давис Эрнштрейтс, журналист LTV

Выявлено 82 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 37,6

Иллюстративное фото ФОТО: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

В минувшие сутки в Латвии выявлено 82 новых случая Covid-19. Скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 80 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 80 до 89 лет,
  • один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 35,7 до 37,6 случая.

Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но затем постепенно увеличивался.

Расчеты агентства LETA показывают, что за последние 14 дней в Латвии выявлено 712 случаев заражения Covid-19.

В четверг было сделано 7308 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.

В целом в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден в 138 799 случаях, 2556 человек, заразившихся коронавирусом, умерли.


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