Агате Рашмане стала 37-й в стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпиаде

Представительница Латвии Агате Рашмане, для которой эти Олимпийские игры стали первыми в карьере, заняла итоговое 37-е место.

В первой части квалификации Рашмане набрала 287 очков и заняла 28-е место, а во второй части дебютантка Игр набрала 282 очка и заняла 41-е место. В финал прошли 8 лучших участниц.

Победу в финале одержала россиянка Виталина Бацарашкина, для которой эта медаль стала второй золотой в Токио. Серебро в стрельбе из пистолета с 25 метров завоевала представительница Южной Кореи Мин Чон Ким. Бронза досталась китаянке Цзяжуйсюань Сяо.

Ранее Бацарашкина победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Также на её счету серебро смешанного турнира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в паре с Артемом Черноусовым.