Как приготовить дома карбонад не хуже, чем в любимом кафе

Для приготовления блюда Ладигс рекомендует выбрать шейный карбонад, тщательно оценив его качество. До жарки нужно удалить с него пленку и сухожилия и затем порезать на куски по 120 г толщиной в 2 см. После этого мясо следует посолить, поперчить и слегка отбить.

Ингмарс Ладигс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Повар объясняет, что в старых рецептах перед готовкой отбивную чаще всего замачивали в яйцах, затем обваливали в панировочных сухарях, ржаной муке и жарили на сливочном масле или сале. Иногда после жарки отбивную еще сбрызгивают коричневым маслом и почти всегда подают с тушеной капустой, жареным или отварным картофелем.

Для лучшего вкуса Ладигс советует

куски мяса слегка натереть горчицей и салом, дав настояться не менее 10 минут.

Затем берем качественную толстую сковороду, наливаем масло или смазываем ее салом и разогреваем. Повар отмечает, что для блестящего результата не стоит жалеть масла - при жарке отбивные в нем могут спокойно "плавать".

Шеф-повар панирует кусочки мяса в муке, затем в яйце. Запанированный карбонад нужно немного подержать над нагретой сковородой, чтобы яйцо стекло на нее и можно было увидеть, достаточно ли она нагрелась. "И только тогда кладем на сковороду мясо. Сбоку можно будет увидеть, что яйцо слегка подрумянилось до золотистого цвета, и тогда, взяв лопатку и вилку, переверните отбивную и жарьте еще три минуты. Снимите мясо со сковороды, переложите в теплую емкость и накройте крышкой, чтобы оно слегка "настоялось" перед подачей". Чтобы подчеркнуть вкус блюда, летом Ладигс рекомендует в качестве отличного дополнения к отбивной салат из помидоров с зеленью.

Говоря о самых частых ошибках при приготовлении отбивной, шеф-повар рассказал, что мясо можно "убить", порезав его слишком тонко, пережарив и пересыпав экзотических специй.

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