Два признанных иноагентами журналиста издания "Проект" покинули Россию

По словам Баданина, когда издание "Проект" было признано "нежелательным", он был в отпуске с женой и детьми за границей, и решил не возвращаться в Москву, где ему может грозить до шести лет лишения свободы за членство в "нежелательной организации". В прошлом месяце полиция провела обыски в домах Баданина, его заместителя Михаила Рубина и одного из репортеров "Проекта" по делу о клевете. Рубин был ненадолго задержан.