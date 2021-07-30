Латвийская легкоатлетка Лига Велвере не смогла завершить забег на 800 метров на Олимпиаде в Токио

После старта Велвере пробежала несколько сотен метров и сошла с дистанции. Нога латвийской спортсменки была затейпирована. Она получила травму ещё до вылета в Токио, но надеялась восстановиться до начала Олимпиады.

Во время общения с журналистами Велвере расплакалась и рассказала, что уже в Токио врачи делали всё возможное, чтобы она была готова к стартам.

"Я старалась пробежать столько, сколько смогу. Нога просто не работала. Болит настолько, что я ничего не могу с этим поделать. Тяжело. На этом всё", - сказала спортсменка.

По словам Валвере, она получила травму незадолго до вылета в Токио, но была надежда на то, что повреждение окажется несерьёзным. "Конечно, я хотела выступить. Хотела показать хороший результат. Рассматривался вариант с невыходом на старт, но я не хотела этого допустить".

Чтобы выйти в полуфинал, Велвере должна была войти в тройку лучших в предварительном забеге. В соревновании приняли участие 47 спортсменок.