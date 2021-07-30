Covid-19: В Литве зарегистрировано 346 новых случаев, в Эстонии - 197

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждены 346 случаев заражения Covid-19, при этом смертей, связанных с коронавирусом, зарегистрировано не было, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Вчера в Литве сделано 12 937 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,7%. В целом в Литве было выполнено 4 169 442 лабораторных теста на коронавирус.

С начала пандемии в Литве было выявлено 282 416 случаев заражения Covid-19, при этом 269 054 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Литве умерло 4413 человек, заразившихся коронавирусом.

В настоящее время в больницах проходят лечение 150 пациентов с Covid-19, 19 из которых находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве вырос до 101,9 случая.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 400 452 человека, в том числе 1 322 984 человека завершили процесс вакцинации.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 8016 тестов на коронавирус, положительный результат дали 197 тестов (2,5 процента), в том числе 158 человек (80,2 процента) не были вакцинированы, а шесть не успели завершить курс вакцинации.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев выявлено в Харьюмаа (76, в том числе 64 в Таллинне).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 118 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 3,5 процента тестов.

За сутки открыто 6 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 39 пациентам. Средний возраст госпитализированных 57 лет, люди старше 60 составляют 48 процентов госпитализированных (19 человек). 2 человека из госпитализированных (5,1 процента) завершили курс вакцинации.