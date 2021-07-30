Covid-19: В Литве зарегистрировано 346 новых случаев, в Эстонии - 197
За минувшие сутки в Литве подтверждены 346 случаев заражения Covid-19, в Эстонии - 197 случаев.
За минувшие сутки в Литве подтверждены 346 случаев заражения Covid-19, в Эстонии - 197 случаев.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждены 346 случаев заражения Covid-19, при этом смертей, связанных с коронавирусом, зарегистрировано не было, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Вчера в Литве сделано 12 937 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,7%. В целом в Литве было выполнено 4 169 442 лабораторных теста на коронавирус.
С начала пандемии в Литве было выявлено 282 416 случаев заражения Covid-19, при этом 269 054 человек считаются выздоровевшими.
Всего в Литве умерло 4413 человек, заразившихся коронавирусом.
В настоящее время в больницах проходят лечение 150 пациентов с Covid-19, 19 из которых находятся в реанимации.
По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве вырос до 101,9 случая.
Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 400 452 человека, в том числе 1 322 984 человека завершили процесс вакцинации.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 8016 тестов на коронавирус, положительный результат дали 197 тестов (2,5 процента), в том числе 158 человек (80,2 процента) не были вакцинированы, а шесть не успели завершить курс вакцинации.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев выявлено в Харьюмаа (76, в том числе 64 в Таллинне).
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 118 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 3,5 процента тестов.
За сутки открыто 6 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 39 пациентам. Средний возраст госпитализированных 57 лет, люди старше 60 составляют 48 процентов госпитализированных (19 человек). 2 человека из госпитализированных (5,1 процента) завершили курс вакцинации.
За сутки введено 5232 дозы вакцины, привиты 633 849 человек, курс вакцинации завершили 558 566 человек. 57 процентов взрослого населения получило не менее одной дозы вакцины.