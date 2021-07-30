Пт, 30.07.2021
Видимо у меня обыск. Стучится полиция. Роман Доброхотов, главный редактор расследовательского издания The Insider
Роман Доброхотов, главный редактор расследовательского издания The Insider
1

ВИДЕО ⟩ Страшная авария в гонках BMX. Олимпийского чемпиона с трассы увезли в больницу

Коннор Филдс ФОТО: AP/Scanpix

Американец Коннор Филдс был госпитализирован после аварии во время полуфинала Олимпийских игр в соревнованиях на велосипедах BMX.

В третьем полуфинальном заезде 28-летний Филдс, который являлся одним из главных претендентов на победу, упал на первом повороте на 180 градусов. Американец натолкнулся на колесо гонщика, который ехал перед ним. Кроме того, по упавшему велогонщику проехались его преследователи, которые не успели притормозить.

Филдса унесли с трассы на носилках и на машине скорой помощи доставили в больницу. Сейчас известно, что он находится в сознании и ожидает дальнейшего обследования.

Коннор Филдс является первым в истории США олимпийским чемпионом в велоспорте BMX. Он выиграл золото в Рио-2016 и был одним из главных фаворитов Игр в Токио.

Интересно, что, даже не финишировав в третьем полуфинальном заезде, Филдс добыл путёвку в финал благодаря результатам в двух предыдущих гонках. К сожалению, из-за полученных травм американец не смог выступить в решающем заезде.


НАВЕРХ
Back