ВИДЕО ⟩ Страшная авария в гонках BMX. Олимпийского чемпиона с трассы увезли в больницу
Американец Коннор Филдс был госпитализирован после аварии во время полуфинала Олимпийских игр в соревнованиях на велосипедах BMX.
Американец Коннор Филдс был госпитализирован после аварии во время полуфинала Олимпийских игр в соревнованиях на велосипедах BMX.
В третьем полуфинальном заезде 28-летний Филдс, который являлся одним из главных претендентов на победу, упал на первом повороте на 180 градусов. Американец натолкнулся на колесо гонщика, который ехал перед ним. Кроме того, по упавшему велогонщику проехались его преследователи, которые не успели притормозить.
BMX racing is brutal.— djspice (@officialspicyj2) July 30, 2021
Hope Connor Fields is alright 🙏 pic.twitter.com/QZCkvuk2eW
Филдса унесли с трассы на носилках и на машине скорой помощи доставили в больницу. Сейчас известно, что он находится в сознании и ожидает дальнейшего обследования.
Коннор Филдс является первым в истории США олимпийским чемпионом в велоспорте BMX. Он выиграл золото в Рио-2016 и был одним из главных фаворитов Игр в Токио.
Интересно, что, даже не финишировав в третьем полуфинальном заезде, Филдс добыл путёвку в финал благодаря результатам в двух предыдущих гонках. К сожалению, из-за полученных травм американец не смог выступить в решающем заезде.