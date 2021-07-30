Названа причина убийства водителя трамвая в Лиепае. Обвиняемый вину не признает

Уголовное дело расследует Госполиция, которая недавно передала его для уголовного преследования прокуратуре. Госполиция причины конфликта не раскрыла, однако сегодня прокуратура распространила сообщение о передаче дела в суд.

В сообщении сказано, что обвиняемый, находясь в трамвае и будучи в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на то, что на остановке не открылись двери, у которых он стоял, чтобы выйти, поэтому он начал короткий конфликт с водителем трамвая.

Мужчина подошел к дверям кабины водителя и, когда тот встал и сделал шаг навстречу, ударил его в плечо, после чего вытащил из кармана куртки взятый с собой карманный нож и ударил водителя в горло и грудную клетку.

В результате водителю трамвая были нанесены тяжкие телесные повреждения и спустя неполный час он скончался.

Обвиняемый находится под стражей и свою вину не признает, указывая, что он хотел только напугать водителя, а не убивать его.

Дело передано на рассмотрение в Курземский районный суд.