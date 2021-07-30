Названа причина убийства водителя трамвая в Лиепае. Обвиняемый вину не признает
Согласно обвинению, водитель трамвая в Лиепае был убит в результате начатого обвиняемым конфликта по поводу неоткрытых дверей, сообщает агентство LETA.
Согласно обвинению, водитель трамвая в Лиепае был убит в результате начатого обвиняемым конфликта по поводу неоткрытых дверей, сообщает агентство LETA.
Уголовное дело расследует Госполиция, которая недавно передала его для уголовного преследования прокуратуре. Госполиция причины конфликта не раскрыла, однако сегодня прокуратура распространила сообщение о передаче дела в суд.
В сообщении сказано, что обвиняемый, находясь в трамвае и будучи в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на то, что на остановке не открылись двери, у которых он стоял, чтобы выйти, поэтому он начал короткий конфликт с водителем трамвая.
В результате водителю трамвая были нанесены тяжкие телесные повреждения и спустя неполный час он скончался.
Обвиняемый находится под стражей и свою вину не признает, указывая, что он хотел только напугать водителя, а не убивать его.
Дело передано на рассмотрение в Курземский районный суд.
Напомним, обвиняемый 1959 года рождения ранее был судим за незаконное использование чужой кредитной карты. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения - алкометр показал 1,9 промилле.