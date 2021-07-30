Мечты Джоковича о "Золотом шлеме" оказались разрушены. Серб проиграл Звереву в полуфинале Олимпиады

Матч между Джоковичем и Зверевым продолжался 2 часа 3 минуты и завершился победой немецкого теннисиста со счётом 1:6, 6:3, 6:1.

По ходу встречи Джокович, который является первой ракеткой мира, сделал четыре эйса, три брейка и один раз ошибся при подаче. 24-летний Зверев, занимающий пятое место в мировом рейтинге, семь раз подал навылет, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 7:3 в пользу серба.

За титул олимпийского чемпиона Зверев поспорит с россиянином Кареном Хачановым, который обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:3. Финал мужского турнира в одиночном разряде состоится 1 августа.

Таким образом, мечты Джоковича о "Золотом шлеме" (победа на четырёх турнирах "Большого шлема" и Олимпиаде в один сезон) оказались разрушены. В этом сезоне 34-летний Джокович выиграл три "Шлема" (Australian Open, "Ролан Гаррос" и Уимблдон), а его победная серия насчитывала 22 матча подряд.