За ограбление двух магазинов в Риге задержан наркоман

22 июля в полицию поступила информация о том, что в 20:44 неизвестный мужчина в торговом месте на улице Марияс, угрожая продавцу отверткой, пытался украсть деньги из кассового аппарата, но безуспешно. Убегая из магазина, мужчина прихватил три бутылки алкоголя, которые выпали у него прямо в магазине.

В тот же день, спустя примерно час, в магазине на улице Матиса неизвестный мужчина, угрожая продавцу кухонным ножом, украл из кассы около 80 евро, а из магазина - шесть пачек сигарет. Продавец магазина не пострадал.

В свою очередь 23 июля в магазине на улице Меркеля неизвестный мужчина украл кофе, после чего попытался убежать из магазина, но охранники задержали правонарушителя с помощью перцового баллончика.

После задержания мужчина был доставлен в больницу.

В ходе оперативного расследования была выдвинута версия, что задержанный мужчина совершил и вышеупомянутые преступления.

Когда мужчину выписали из больницы, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в его жилье и нашли одежду, которая видна на видеозаписях, изъятых с мест преступления.

В ходе расследования выяснилось, что после первого ограбления 22 июля мужчина уехал к себе домой и переоделся, чтобы было сложнее установить его личность.

Также выяснилось, что мужчина совершал преступления, чтобы на украденные деньги купить наркотики. Задержанный признал себя виновным в совершенных им преступлениях.

Задержанный родился в 1980 году и ранее уже попадал в поле зрения полиции в связи с преступлениями против собственности и незаконным оборотом наркотиков.