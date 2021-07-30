Домой возвращаются олимпийские чемпионы по баскетболу 3х3

Латвийские баскетболисты прилетят домой в пятницу в 17:20 рейсом Хельсинки - Рига. Номер рейса AY1075.

Вместе с медалистами вернутся пловчиха Иева Малюк и тренер Юлия Кузьмина.

Латвийский олимпийский комитет (LOК) в связи с эпидемиологической ситуацией призывает болельщиков баскетбольной команды 3x3 не ехать встречать олимпийских чемпионов в аэропорт "Рига", а наблюдать за их прилётом в Ригу в прямом эфире LTV7.

Поздравить олимпийских чемпионов можно будет во время почётной поездки из аэропорта "Рига" в олимпийскую студию Латвийского телевидения на Закюсале. Почётная поездка в сопровождении полиции состоится с 18:30 до 19:00, маршрут от аэропорта "Рига" будет пролегать по Улманя гатве на Островной мост до набережной Закюсала.

Галерея: Церемония награждения баскетболистов 3х3

LOK приглашает болельщиков с флагами и плакатами поприветствовать спортсменов, которые поедут по этому маршруту, соблюдая ограничения на собрания.

Напомним, в среду в решающем матче сборная Латвии, которую представляют Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш, обыграла команду Олимпийского комитета России (ОКР) со счётом 21:18.