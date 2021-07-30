В Пурвциемсе грузовик на повороте "потерял" доски
В Риге, в Пурвциемсе, днем в пятницу из грузовика на проезжую часть высыпались доски, сообщает агентство LETA.
В Риге, в Пурвциемсе, днем в пятницу из грузовика на проезжую часть высыпались доски, сообщает агентство LETA.
Вызов на происшествие на улице Дзелзавас на повороте на улицу Вайдавас был получен в 11 часов. Выяснилось, что из грузовика DAF высыпался груз - доски.
Precizējums: Dzelzavas un Vaidavas ielas krustojums.— BreakingLV (@breakinglv) July 30, 2021
Пострадавших в результате происшествия нет.
Сначала в месте аварии было блокировано движение в сторону улицы Вайдавас, однако затем оно было возобновлено.