Пт, 30.07.2021
Я обычно скептичен по поводу результативности международных вояжей лидеров оппозиции… Но в этот раз надо признать, что Тихановская и команда выжали максимум из американского турне. Артем Шрайбман, политический обозреватель
Артем Шрайбман, политический обозреватель

В Пурвциемсе грузовик на повороте "потерял" доски

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Twitter/@BreakingLV/Nikolajs Kabanovs

В Риге, в Пурвциемсе, днем в пятницу из грузовика на проезжую часть высыпались доски, сообщает агентство LETA.

Вызов на происшествие на улице Дзелзавас на повороте на улицу Вайдавас был получен в 11 часов. Выяснилось, что из грузовика DAF высыпался груз - доски.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Сначала в месте аварии было блокировано движение в сторону улицы Вайдавас, однако затем оно было возобновлено.


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