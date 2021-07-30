Пт, 30.07.2021
Я обычно скептичен по поводу результативности международных вояжей лидеров оппозиции… Но в этот раз надо признать, что Тихановская и команда выжали максимум из американского турне. Артем Шрайбман, политический обозреватель
Артем Шрайбман, политический обозреватель
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За полгода Литва потеряла 12 тысяч жителей - население небольшого городка

ФОТО: MNStudio/Shutterstock.com

Численность населения Литвы в первом полугодии сократилось на 12 тысяч человек, что было обусловлено не эмиграцией, а естественной убылью населения, сообщает Департамент статистики.

Заместитель генерального директора департамента Инга Масюлайтите-Шукевич сказала, что пандемия сильнее всего сказалась не на социально-экономических, а на демографических показателях.

"Начало года мы встретили сокращением численности населения, за полугодие численность населения сократилась на 12 тысяч человек. Таким образом, мы потеряли небольшой городок, такой величины, как Друскининкай (...). В общей сложности за полугодие этого года умерло около 24 тысяч человек. Из-за естественной убыли населения численность сократилась на 12 тысяч", - сказала на пресс-конференции в пятницу Масюлайтите-Шукевич.

"Сокращение численности населения преимущественно было обусловлено не эмиграцией, а естественной убылью населения", - добавила она.

По ее словам, сильно снизилась рождаемость - за полгода родилось 11 тысяч детей или на 16% меньше, чем за такой же период 2019 года, когда в мире еще не было пандемии. Между тем смертность в этом году по сравнению с 2019 годом выросла более чем на 17%.


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