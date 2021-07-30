ФОТО ⟩ В Турции бушуют лесные пожары: есть погибшие, некоторые отели пришлось эвакуировать

В настоящее время пожарные локализовали 57 из 71 очага возгорания в лесах.
Зарево от пожаров видно из отелей Антальи. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в основном пожары находятся "очень далеко от мест отдыха и гостиниц", хотя в некоторых районах он "приблизился к отелям".
Сообщалось, что несколько гостиниц в других курортных городах - Мармарисе и Бодруме - уже пришлось эвакуировать.
В Бодруме туристов уже вернули в отели, пишет "Медуза".
В Федерации отельеров Турции ТАСС заявили, что владельцы гостиниц при необходимости предоставят отдыхающим альтернативные варианты размещения.
Пожары начались 28 июля с возгорания недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. По предварительным данным, это произошло из-за установившейся в регионе сильной жары.
Позже стало известно, что горят леса в провинции Мугла на юго-западном побережье страны.