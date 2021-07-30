ФОТО ⟩ В Турции бушуют лесные пожары: есть погибшие, некоторые отели пришлось эвакуировать

В настоящее время пожарные локализовали 57 из 71 очага возгорания в лесах.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Зарево от пожаров видно из отелей Антальи. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в основном пожары находятся "очень далеко от мест отдыха и гостиниц", хотя в некоторых районах он "приблизился к отелям".

Сообщалось, что несколько гостиниц в других курортных городах - Мармарисе и Бодруме - уже пришлось эвакуировать.

В Бодруме туристов уже вернули в отели, пишет "Медуза".

ФОТО: AFP / Scanpix

В Федерации отельеров Турции ТАСС заявили, что владельцы гостиниц при необходимости предоставят отдыхающим альтернативные варианты размещения.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Пожары начались 28 июля с возгорания недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. По предварительным данным, это произошло из-за установившейся в регионе сильной жары.

Позже стало известно, что горят леса в провинции Мугла на юго-западном побережье страны.

Wildfires in southern #Turkey leave at least 3 dead, 58 injured pic.twitter.com/c2qfG7wC72 — Watchman (@Judmir3) July 29, 2021