Пт, 30.07.2021
Я обычно скептичен по поводу результативности международных вояжей лидеров оппозиции… Но в этот раз надо признать, что Тихановская и команда выжали максимум из американского турне. Артем Шрайбман, политический обозреватель
Артем Шрайбман, политический обозреватель

Цифра года в Беларуси: 1 миллион долларов

ФОТО: Наша Нiва

Именно столько, по подсчетам "Нашей Нивы", получило государство от белорусов, оштрафованных по "народным" административным статьям с 28 июля 2020 года по 28 июля 2021.

Издание рассматривало дела по статьям "участие или организация незаконного массового мероприятия" и "неповиновение милиции" - две самых "народных" статьи.

Общая сумма штрафов - как минимум 2 678 555 рублей за год (1 млн 66 тысяч долларов или 899 тысяч евро).

Для подсчета пользовались данными правозащитников "Весны", которые сами признают, что имеют информацию не по всем делам. Точная сумма, скорее всего, больше.


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