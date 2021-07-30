Цифра года в Беларуси: 1 миллион долларов

Издание рассматривало дела по статьям "участие или организация незаконного массового мероприятия" и "неповиновение милиции" - две самых "народных" статьи.

Общая сумма штрафов - как минимум 2 678 555 рублей за год (1 млн 66 тысяч долларов или 899 тысяч евро).