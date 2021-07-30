Цифра года в Беларуси: 1 миллион долларов
Именно столько, по подсчетам "Нашей Нивы", получило государство от белорусов, оштрафованных по "народным" административным статьям с 28 июля 2020 года по 28 июля 2021.
Именно столько, по подсчетам "Нашей Нивы", получило государство от белорусов, оштрафованных по "народным" административным статьям с 28 июля 2020 года по 28 июля 2021.
Издание рассматривало дела по статьям "участие или организация незаконного массового мероприятия" и "неповиновение милиции" - две самых "народных" статьи.
Общая сумма штрафов - как минимум 2 678 555 рублей за год (1 млн 66 тысяч долларов или 899 тысяч евро).
Для подсчета пользовались данными правозащитников "Весны", которые сами признают, что имеют информацию не по всем делам. Точная сумма, скорее всего, больше.