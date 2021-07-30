На парковке ТЦ Rīga Plaza пройдет киносеанс под открытым небом

В 20:00 на парковке на крыше Rīga Plaza будет демонстрироваться голливудская комедия "Славные парни".
В свою очередь в субботу, 31 июля, в 10:00 будет показан анимационный фильм для всей семьи "Бигфут Младший".
Фильмы демонстрируются бесплатно, но из-за ограниченного количества мест подать заявку и получить въездную карту необходимо заранее.
Въезд в кинотеатр под открытым небом планируется открыть за 30 минут до начала просмотра. Показы также доступны для людей без сертификата Covid-19, так как фильмы будут смотреть из автомобилей. При этом посетители должны соблюдать требования эпидемиологической безопасности, а выход из машины разрешен только в случаях крайней необходимости. В одной машине могут находиться только члены одного домохозяйства.