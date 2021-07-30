На парковке ТЦ Rīga Plaza пройдет киносеанс под открытым небом

Въезд в кинотеатр под открытым небом планируется открыть за 30 минут до начала просмотра. Показы также доступны для людей без сертификата Covid-19, так как фильмы будут смотреть из автомобилей. При этом посетители должны соблюдать требования эпидемиологической безопасности, а выход из машины разрешен только в случаях крайней необходимости. В одной машине могут находиться только члены одного домохозяйства.