Пт, 30.07.2021
Видимо у меня обыск. Стучится полиция. Роман Доброхотов, главный редактор расследовательского издания The Insider
Роман Доброхотов, главный редактор расследовательского издания The Insider

На парковке ТЦ Rīga Plaza пройдет киносеанс под открытым небом

Tirdzniecības, modes un izklaides centra "Riga Plaza" ēka ar logo ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Сегодня на автостоянке торгового центра (ТЦ) Rīga Plaza пройдет киносеанс под открытым небом, посмотреть который посетители смогут из автомашин, сообщили агентству LETA представители Rīga Plaza.

В 20:00 на парковке на крыше Rīga Plaza будет демонстрироваться голливудская комедия "Славные парни".

В свою очередь в субботу, 31 июля, в 10:00 будет показан анимационный фильм для всей семьи "Бигфут Младший".

Фильмы демонстрируются бесплатно, но из-за ограниченного количества мест подать заявку и получить въездную карту необходимо заранее.

Въезд в кинотеатр под открытым небом планируется открыть за 30 минут до начала просмотра. Показы также доступны для людей без сертификата Covid-19, так как фильмы будут смотреть из автомобилей. При этом посетители должны соблюдать требования эпидемиологической безопасности, а выход из машины разрешен только в случаях крайней необходимости. В одной машине могут находиться только члены одного домохозяйства.


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