Лукашенко готов разместить российские войска в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Вооруженные силы России, если это будет нужно для безопасности Союзного государства, пишет "Интерфакс".
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Вооруженные силы России, если это будет нужно для безопасности Союзного государства, пишет "Интерфакс".
"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Его слова цитирует агентство БелТА в пятницу, 30 июля.
Президент Белоруссии также заявил, что вопрос о размещении российских баз в его стране никогда не обсуждался на высшем уровне.
Лукашенко обратил внимание, что на Западе в очередной раз обеспокоились белорусско-российскими учениями, которые пройдут в сентябре.
"По меньшей мере, смешно это все слышать. Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе. Их же море там, чего вы нам предъявляете претензии?" - отметил он.