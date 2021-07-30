Лукашенко готов разместить российские войска в Беларуси

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Его слова цитирует агентство БелТА в пятницу, 30 июля.

При этом он отметил, что сейчас в этом нет никакой необходимости.

Президент Белоруссии также заявил, что вопрос о размещении российских баз в его стране никогда не обсуждался на высшем уровне.

Лукашенко обратил внимание, что на Западе в очередной раз обеспокоились белорусско-российскими учениями, которые пройдут в сентябре.