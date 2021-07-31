Дуэт Граудиня/Кравченока вышел в плей-офф олимпийского турнира
Латвийский дуэт пляжных волейболисток Анастасия Кравченока и Тина Граудиня одержал вторую победу на групповом турнире Олимпийских игр в Токио и завоевал путёвку в 1/8 финала.
Латвийский дуэт пляжных волейболисток Анастасия Кравченока и Тина Граудиня одержал вторую победу на групповом турнире Олимпийских игр в Токио и завоевал путёвку в 1/8 финала.
В ночь на субботу дуэт Кравченока/Граудиня провёл заключительный матч группового этапа, в котором обыграл Гауденсию Макоху и Браксидесу Хадамби из Кении. Матч завершился со счётом 2:0 (21:6, 21:14).
Напомним, латвийские "пляжницы" стартовали на Играх в Токио с поражения от американок Келли Клас и Сары Спонсиле (1:2), а затем одержали победу над бразильянками Аной Патрисией Силвой Рамос и Ребекой Кавальканти Барбоза Силвой (2:1).
Одержав две победы в трёх матчах Кравченока и Граудиня обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира, где их ожидает дуэт Олимпийскокого комитета России (ОКР) Надежда Макрогузова/Светлана Холомина. Матчи 1/8 финала пройдут в ночь на воскресенье по латвийскому времени.
Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу определятся 6 и 7 августа.
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