Плявиньш и Точс проиграли мексиканцам, но всё равно вышли в плей-офф Олимпиады

Плявиньш и Точс уступили мексиканцам Хосе Гастону и Хосе Рубио со счётом 0:2 (18:21, 16:21). Оба дуэта ранее не встречались друг с другом.

Напомним, латвийские "пляжники" стартовали на Играх в Токио с технической победы над чешским дуэтом Ондржей Перушич/Давид Швейнер, а затем Плявиньш и Точс победили действующих чемпионов мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского (2:1), которые представляют команду Олимпийского комитета России (ОКР).

С двумя победами в трёх матчах Плявиньш и Точс обеспечили себе выход в плей-офф. Соперники латвийских "пляжников" по 1/8 финала определятся в течение дня.

Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу определятся 6 и 7 августа.