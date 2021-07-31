Сб, 31.07.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Плявиньш и Точс проиграли мексиканцам, но всё равно вышли в плей-офф Олимпиады

ФОТО: AP/Scanpix

Латвийский дуэт пляжных волейболистов Эдгар Точс и Мартиньш Плявиньш потерпел поражение в последнем матче группового турнира Олимпийских игр в Токио.

Плявиньш и Точс уступили мексиканцам Хосе Гастону и Хосе Рубио со счётом 0:2 (18:21, 16:21). Оба дуэта ранее не встречались друг с другом.

Напомним, латвийские "пляжники" стартовали на Играх в Токио с технической победы над чешским дуэтом Ондржей Перушич/Давид Швейнер, а затем Плявиньш и Точс победили действующих чемпионов мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского (2:1), которые представляют команду Олимпийского комитета России (ОКР).

С двумя победами в трёх матчах Плявиньш и Точс обеспечили себе выход в плей-офф. Соперники латвийских "пляжников" по 1/8 финала определятся в течение дня.

Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу определятся 6 и 7 августа.

За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Токио-2020" на RUS TVNET!


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