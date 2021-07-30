Пт, 30.07.2021
Я обычно скептичен по поводу результативности международных вояжей лидеров оппозиции… Но в этот раз надо признать, что Тихановская и команда выжали максимум из американского турне. Артем Шрайбман, политический обозреватель
Артем Шрайбман, политический обозреватель

В Киеве попытались сорвать акцию ЛГБТ: она все равно состоялась

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Киеве попытались сорвать акцию ЛГБТ.
  • Масштабные пожары в Турции.
  • Лукашенко готов пригласить российскую армию.
  • Зеленский выселяет чиновников.
  • В США будут платить за прививку против коронавируса.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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