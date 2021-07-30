В Риге перевернулся бусик и пассажиры оказались в ловушке. Пришлось вызывать спасателей

Водитель бусика Toyota, который утром вез трех пассажиров по улице Лаймдотас, на перекрестке с улицей Айзкрауклес проигнорировал знак "Уступи дорогу" и помешал другой машине. Последовал громкий удар, и бусик перевернулся на бок.

Вместе с медиками на вызов выехали и пожарные, так как находившиеся в салоне не могли самостоятельно выбраться из машины.

К счастью, никого не придавило, обнаружили спасатели. На этот раз не понадобились гидравлические и другие инструменты, которые обычно используются для освобождения людей. Когда все четыре пассажира были успешно освобождены, их осмотрел врач, который сделал вывод, что госпитализация никому не нужна.

Объяснение водителя Toyota было выслушано без камеры: мужчина хотя и был заметно расстроен, но признал - главное, что никто не пострадал. Из-за аварии движение машин и общественного транспорта по улице Айзкрауклес было заблокировано, но ненадолго. Движение полностью возобновилось примерно через полчаса, когда пожарные снова поставили Toyota на колеса и отодвинули ее в сторону дороги.