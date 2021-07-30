Пт, 30.07.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

В Германии автобус съехал с шоссе: пострадали 19 человек

Police officers stand close to a crashed bus at a highway near Schoenwald, southeast of Berlin, Germany, July 30, 2021. REUTERS/Oliver Barth ФОТО: STAFF/REUTERS

В Германии, недалеко от Берлина, 19 человек поcтрадали, когда автобус съехал с шоссе, сообщили DPA в полиции и службах экстренной помощи.

Около 10 часов утра по местному времени автобус съехал с шоссе и перевернулся примерно в 60 километрах от Берлина. В автобусе находились 17 пассажиров и два водителя.

Пострадавшие - в возрасте от 21 до 64 лет.

Девять раненых были доставлены в больницу на вертолете, а остальным была оказана медицинская помощь на месте

Автобус ехал из Белграда в Стокгольм. По данным полиции, среди пассажиров есть граждане разных стран, в том числе выходцы из Швеции, Сербии и Израиля, а также Германии.

Причина аварии пока не известна.


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