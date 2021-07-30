В Германии автобус съехал с шоссе: пострадали 19 человек

Около 10 часов утра по местному времени автобус съехал с шоссе и перевернулся примерно в 60 километрах от Берлина. В автобусе находились 17 пассажиров и два водителя.

Пострадавшие - в возрасте от 21 до 64 лет.

Девять раненых были доставлены в больницу на вертолете, а остальным была оказана медицинская помощь на месте

Автобус ехал из Белграда в Стокгольм. По данным полиции, среди пассажиров есть граждане разных стран, в том числе выходцы из Швеции, Сербии и Израиля, а также Германии.