Гороскоп Василисы Володиной на август 2021 года: девиз месяца - "Век меня помнить будешь!"

Для тех, кому больше нравится читать, чем слушать, эксперт в области астропсихологии дала советы на август представителям разных знаков Зодиака в Instagram - пока только шести. Будем ждать продолжения!

Лев

Первый же дни августа покажут, насколько вы уникальны и сильны. Даже в сравнении с самыми серьезными оппонентами. Вы долго ждали этого момента, смело вперед! К сожалению,

это время скорее разделяет вас с партнерами, чем объединяет. Каждый прав по-своему и никто не хочет уступать.

И каждый имеет на это право. Если новые деньги жгут карман, остановитесь - вы пока не в списке Forbes, экономия не помешает.

Дева

Август начнется с прилива энергии. Как будто кто-то или что-то небольшим, но уверенным пинком придал вам дополнительное ускорение после периода пассивного созерцания. А с 11 августа голова начнет работать в турбо-режиме. И это время для серьезных дел, в которых важны структурный подход и умение не терять темп.

Телец

Первая половина месяца обещает быть непростой, если выпустить на волю джинна самокритики. Фокусируйтесь не на слабостях, а на той пользе, которую можете сейчас принести в мир. Позвольте себе мечтать и двигайтесь вперед, не застревая на ненужных деталях. С 22 августа вы можете резко поменять планы и одним махом вернуться к старому.

Водолей

Здравствуй, любимое чувство свободы! Привет, амбиции! Вы снова "в своей тарелке" и готовы отправиться в полет! Правда, не по новой траектории, а по незабытой старой. Повторяйте удачные опыты недавнего времени до конца этого года! И речь не об эфемерных фантазиях, которых у Водолея всегда навалом, а о реальных, осязаемых способах реализовать идеи, добиться, пробиться, заработать, построить. Вперед!

Рыбы

Жизнь в режиме кинофильма вам поднадоела за два месяца... Какая-то нереальная реальность вокруг, зыбкая и не дающая уверенной почвы под ногами.

Вроде все идет хорошо, но явных поводов радоваться нет. А все потому, что это была генеральная репетиция,

сам фильм начнется только в следующем году. Август - прекрасное время для работы над внешностью, душевным здоровьем, оттачиванием правильного образа жизни.

Рак

Девиз августа - меньше тревоги, больше игривости! Отвлекитесь от "загруза", позволив себе больше приятностей в виде общения, гастрономического разврата и покупок. К середине месяца готовьте документы! Придется активно бороться и отстаивать свое мнение с "бумажками" в руках.