Ученые: быстрая вакцинация снижает возможность появления устойчивых к вакцинам штаммов Covid-19

В то время, когда почти 60% европейцев получили минимум одну дозу вакцины, исследование свидетельствует, что ограничения необходимо сохранять так долго, пока не будут вакцинированы полностью все люди.

Чтобы прогнозировать, как вирус SARS-CoV-2 мог бы мутировать, реагируя на кампании по вакцинации, команда европейских экспертов имитировала возможность появления устойчивого к вакцинам вируса среди 10 миллионов жителей в течение трех лет.

Их модель показала, что быстрая вакцинация снижает возможность появления устойчивых к вакцинам видов вируса.

В то же время модель показала, что наивысший риск появления устойчивого штамма появляется, когда вакцинирована большая часть общества, однако этого недостаточно, чтобы появился коллективный иммунитет.

Модель свидетельствует, что граница - 60% вакцинированных жителей, после нее могут появляться устойчивые штаммы.

"Наша модель показала, что когда вакцинирована большая часть общества, у устойчивых штаммов вируса есть преимущество над оригинальным вирусом, - сказал соавтор исследования Симон Релла из Австрийского научно-технологического института, - Это означает, что устойчивый к вакцинам штамм распространяется быстрее оригинального штамма во время, когда большинство людей вакцинировано".