В субботу выездная вакцинация будет работать в Межапарке, Лиелварде и Лимбажи

Сделать прививку от Covid-19 можно с 10 до 16 часов на площади Межапарка в Риге - у входа в зоопарк. С 11:00 до 18:00 вакцинацию можно пройти и на празднике города Лимбажи - в Лимбажском доме культуры, а с 9:00 до 17:00 вакцинация будет проходить в Лиелварде - возле центра культуры "Лиелварде".

Выездная вакцинация проводится без предварительной записи, и в ее организации участвуют местные органы власти, поставщики услуг вакцинации и Национальные вооруженные силы.

Для вакцинации на ярмарках и мероприятиях в основном будет использоваться вакцина Pfizer/BioNTech. На вакцинацию необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту) и прививочный паспорт (если есть). На вакцинацию желательно прийти в одежде, позволяющей легко оголить плечо.

Подросткам от 12 до 13 лет во время вакцинации необходимо присутствие матери или отца (или другого законного представителя), а также следующие документы: для законного представителя - паспорт или удостоверение личности, а также документ на самого ребенка (отметка в паспорте, паспорт или свидетельство о рождении и т.д.).