Сб, 31.07.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Последствия ветра: спасатели 70 раз убирали упавшие деревья

Сломанное ветром дерево в Огре ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вчера сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) более 70 раз убирали сломанные ветром деревья с жилых домов, гаражей, автомобилей и дорог.

Как сообщили агентству LETA в VUGD, поступил 71 вызов о сломанных деревьях, в основном в Курземе, Риге и Рижском регионе.

Деревья пришлось убирать с проезжей части дороги; в одном случае дерево упало на крышу жилого дома.

В двух случаях деревья упали на крышу гаража, еще в двух они заблокировали вход в многоэтажный жилой дом, а в четырех местах были оборваны линии электропередач.

В девяти случаях деревья упали на автомобили, а в Лиепае в одном месте сразу на три автомобиля.


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