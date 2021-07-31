Последствия ветра: спасатели 70 раз убирали упавшие деревья

Как сообщили агентству LETA в VUGD, поступил 71 вызов о сломанных деревьях, в основном в Курземе, Риге и Рижском регионе.

Деревья пришлось убирать с проезжей части дороги; в одном случае дерево упало на крышу жилого дома.

В двух случаях деревья упали на крышу гаража, еще в двух они заблокировали вход в многоэтажный жилой дом, а в четырех местах были оборваны линии электропередач.