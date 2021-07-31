Латвийский тяжелоатлет Ритвар Сухарев занял 6-е место на Олимпийских играх

Сухарев, который выступал в весовой категории до 81 кг, в рывке поднял 163 кг, а в толчке - 195 кг. С 358 кг в сумме латвийский тяжелоатлет занял 6-е место на своих дебютных Олимпийских играх.

Латвийский тяжелоатлет начал с неудачной попытки и не смог поднять 158 кг в рывке. Со второго раза Сухарев не без проблем, но всё-таки смог поднять штангу над головой. Во время третьей попытки Сухарев установил новый рекорд Латвии, подняв штангу весом 163 кг.

Толчок Сухарев начал со 190 кг, а со второй попытки поднял над головой 195 кг. К сожалению, с третьим заявленным весом в 198 кг тяжелоатлет из Добеле не справился.

Золотую медаль в весовой категории до 81 кг завоевал китайский тяжелоатлет Лю Сяоцзюнь (374 кг - 170+204). Серебряным призёром стал Сакарьяс Боннат Мичель из Доминиканской Республики (367 кг - 163+204), а бронза досталась итальянцу Антонио Пиццолато (365 кг - 165+200).

22-летний Ритвар Сухарев - бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 и 2021 годов, а также четырёхкратный чемпион Европы среди юношей.