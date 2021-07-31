Одной лишь вакцинацией пандемию не остановить: почему необходимо продолжать носить маски

По мнению ученых, только комплекс нескольких мер остановит распространение инфекции, а также предотвратит появление новых штаммов. Более того, чтобы предотвратить мутации вируса, необходимо вакцинировать почти всех людей, и сделать это нужно по возможности скорее.

"Как ни странно, если снижение ограничений на контакты с людьми, напрямую связанных с социальным поведением, происходило в то время, когда большая часть населения уже была вакцинирована, вероятность развития резистентного штамма вируса значительно увеличивалась", - предупреждают авторы.

Однако при этом оказалось, что быстрый темп вакцинации снижает возможность создания резистентного штамма коронавируса.

Основываясь на этих данных, эксперты побуждают политиков и простых людей

"рассмотреть возможность сохранить ограничения на собрания и контакты, а также поведение, снижающее распространение вируса на протяжении всего времени вакцинации, - продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать массовых мероприятий.

The Hill отмечает, что описанное в Nature открытие подтверждает новое сообщение Цента контроля и профилактики заболеваний США (CDC), в котором сказано, что дельта-штамм коронавируса куда более заразен и вызывает более тяжелое течение болезни.

Полностью вакцинированные люди могут переносить дельта-вариант столь же легко, как и невакцинированные, говорится в сообщении. В то же время CDC отмечает, что это не свидетельствует о неэффективности вакцин: даже заразившись опасным дельта-штаммом, вакцина эффективно защищает от тяжелого течения болезни Covid-19, значительно снижает вероятность госпитализации и смерти от коронавируса.

В основе сообщения лежат опубликованные в пятницу данные заболеваемости в Массачуссетсе. Там во время вспышки Covid-19 в июле три четверти больных ранее были полностью вакцинированы от коронавируса. Дельта-штамм был констатирован в 90% зараженных образцов.

Европейские ученые пришли к такому же мнению

В то время, когда почти 60% европейцев получили минимум одну дозу вакцины, исследование свидетельствует, что ограничения необходимо сохранять так долго, пока не будут вакцинированы полностью все люди.

Чтобы прогнозировать, как вирус SARS-CoV-2 мог бы мутировать, реагируя на кампании по вакцинации, команда европейских экспертов имитировала возможность появления устойчивого к вакцинам вируса среди 10 миллионов жителей в течение трех лет.

Их модель показала, что быстрая вакцинация снижает возможность появления устойчивых к вакцинам видов вируса.

В то же время модель показала, что наивысший риск появления устойчивого штамма появляется, когда вакцинирована большая часть общества, однако этого недостаточно, чтобы появился коллективный иммунитет.

Модель свидетельствует, что граница - 60% вакцинированных жителей, после нее могут появляться устойчивые штаммы.

"Наша модель показала, что когда вакцинирована большая часть общества, у устойчивых штаммов вируса есть преимущество над оригинальным вирусом, - сказал соавтор исследования Симон Релла из Австрийского научно-технологического института, - Это означает, что устойчивый к вакцинам штамм распространяется быстрее оригинального штамма во время, когда большинство людей вакцинировано".

Как указывают авторы исследования, результаты их опытов свидетельствуют, что необходимо сохранять остальные не связанные с вакцинацией ограничения, пока не будут привиты все люди.