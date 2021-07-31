В Литве коронавирусом заразились еще 397 человек, в Эстонии - 249

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 397 новых случаев коронавируса, один человек скончался, сообщил в субботу Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 112,7 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,6%.

За минувшие сутки было сделано 6958 молекулярных (ПЦР) и 9240 антигенных тестов на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 282 818 человек. От коронавируса в Литве скончались 4415 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3550 тестов на коронавирус, положительный результат дали 249 тестов (7%), в том числе 79,5% заболевших не были вакцинированы, 4,8% не успели завершить курс вакцинации, а у 15,7% курс вакцинации был завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 131,9 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 3,9% тестов.

За сутки открыто 7 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 40 пациентам. Средний возраст госпитализированных 63 года, люди старше 60 составляют 60% госпитализированных (24 человека).