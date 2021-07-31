Сб, 31.07.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Лауреаты Олимпиады получают медали, сделанные из старых телефонов и ноутбуков

ФОТО: AFP / Scanpix

На Олимпиаде в Токио, возможно, начата новая традиция. Как пишет Deutsche Welle, медали проходящих сейчас Олимпийских игр созданы из старой электротехники. Планируется, что этот проект будет продолжен и в дальнейшем.

Получение олимпийских медалей - это огромная честь как для самих спортсменов, так и для представляемых ими стран. В свою очередь, авторы Tokyo 2020 Medal Project могут радоваться, что медали, которые получают спортсмены, вообще созданы.

В этом проекте медали созданы их переработанных старых электронных устройств, например, смартфонов и ноутбуков. Таким образом авторы проекта дали японцам уникальную возможность стать частью этих Олимпийских игр, проходящих в условиях пандемии.

"В ходе кампании общество призывали жертвовать пользованную и старую электронику для этого проекта. Мы благодарны всем, кто принял в нём участие", - заявил спикер Олимпиады в Токио Хитоми Камизава.

Проект был реализован с целью показать, что в электронике используются металлы на миллиарды долларов, среди них - золото и серебро. Большая часть этих металлов ежегодно пропадает, так как люди просто выбрасывают устройства в обычные контейнеры или даже сжигают, не заботясь о том, правильно ли утилизированы старые устройства и переданы ли они на переработку.

Цепочка переработки

В целом в Японии была реализована двухлетняя кампания национального уровня, во время которой собиралась пользованная электроника, чтобы, переработав её, можно было произвести более 5000 бронзовых, серебряных и золотых медалей для Олимпийских игр 2020 года. В кампании приняли участие более 90% городов, посёлков и деревень Японии, были созданы пункты приёма электроники, где сотни тысяч японцев сдавали старые устройства.

Указывается, что в рамках этой кампании удалось собрать более 32 килограммов золота, 3500 килограммов серебра и 2200 килограммов бронзы. Всё это было получено из небольших устройств - мобильных телефонов и ноутбуков, указал Камизава.

Несмотря на то, что способствование переработке кажется само собой разумеющимся, этот медальный проект привлёк как правительство Японии, так и тысячи самоуправлений, предприятий, школ и других общественных учреждений. Одной из главных компаний, принявших участие в проекте, была Renet Japan Group, бизнес-философия которой содержит в себе устойчивость.

"Мы создали движение по переработке отходов, чтобы помочь медальному проекту, в сотрудничестве с большим количеством других предприятий, правительством Японии, муниципалитетами и проживающими там жителями", - сказал директор Renet Japan Group Тошио Камакура.

Проект был начат в апреле 2017 года, когда о своей готовности принять в нём участие сообщили 600 самоуправлений. В марте 2019 года, когда этап сбора электроники близился к завершению, в проекте принимали участие уже более 1600 самоуправлений.

Сбор пользованной техники был только первым шагом. После этого последовала разборка устройств и дальнейший процесс переработки. Затем материал, полученный в процессе переработки, был воплощён в дизайнерской идее медали Юничи Кавниши. Его идея обошла более 400 других кандидатов на дизайн медали.

Более широкое видение

Проходящие в Японии Олимпийские игры станут первыми, во время которых спортсмены получат медали из переработанного материла, однако сама идея не нова. На прошлой Олимпиаде, состоявшейся в 2016 году в Рио, 30% состава золотых и серебряных медалей были из переработанных материалов, например, из старых автомобильных деталей.

Если смотреть в будущее, то на Олимпийских играх 2024 года в Париже защита окружающей среды определённо станет значительной темой. Поэтому есть надежда, что начатый в Токио проект будет продолжен. Что касается аспекта защиты окружающей среды, то Камакура считает, что очень важно объяснять людям, как эффективнее помогать бороться с загрязнением среды, а производителям нужно сосредоточиться на экологически чистых материалах.

Всего в 2019 году в мире в мусор попало 53,6 миллиона тонн электроники - это в среднем 7,3 килограмма на человека. Такой объем равноценен 350 большим круизным судам, таким образом, электронные отходы стали наиболее растущей сферой отходов в мире. За последние пять лет объём электронных отходов вырос на пятую часть, ожидается, что он продолжит расти. Главная причина - рост спроса на электронные товары, у которых короткий жизненный цикл и очень ограниченные возможности ремонта.

Менее пятой части таких отходов правильно утилизируют и перерабатывают, таким образом, это создаёт серьёзную угрозу окружающей среде и жизни людей.

За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Токио-2020" на RUS TVNET!


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