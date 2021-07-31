На Грецию идет самая сильная за последние 35 лет жара: обещают до +46 градусов

Эта жара может стать самой сильной в Греции за последние 35 лет.
Не принесут прохлады и ночи - температура воздуха не будет опускаться ниже +30 градусов, что особенно тяжело для людей, так как их тело не может отдохнуть от жары.
Некоторые метеорологи уже назвали ситуацию "исторической волной жары".
После чрезвычайного собрания в пятницу вечером Агентство гражданской защиты Греции объявило тревогу.
В городах открыты залы кондиционированного воздуха для жителей, у которых дома кондиционеров нет.
На данный момент еще неизвестно, насколько эта волна жары затянется.
Ранее прогнозировалось, что столь жаркая погода может продержаться до 8 августа, однако некоторые метеорологи считают, что она может затянуться и на две недели.
У Греции плохой опыт с волнами чрезвычайной жары. В 1987 году около 4000 человек погибли в похожий период жары. Тогда не было столько систем кондиционирования воздуха, и многие городские квартиры стали смертельными ловушками, особенно для людей старшего возраста.
В свою очередь волна жары с сильным ветром в 2009 году вызвала на полуострове Пелопоннес настоящие огненные бури. несколько поселков превратились в пыль, погибли десятки человек.
К жаре готовятся и страны-соседи Греции. Власти Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины рекомендовали местным жителям в ближайшие дни избегать пребывания под прямыми лучами солнца.
В Северной Македонии из-за жары от работы освобождены люди в возрасте старше 60 лет и беременные.