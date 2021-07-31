Опрос: 72% латвийцев ожидают осенью новую волну пандемии

В марте прошлого года 18% респондентов оценили свою обеспокоенность пандемией как очень высокую, в феврале этого года данный показатель составлял 20%, в начале июня - 14%, а сейчас - 8%.

При этом 12% респондентов склонны думать, что новой вспышки Covid-19 осенью не ожидается, а 16% не смогли выразить определенного мнения.

Новой волны Covid-19 осенью ждут 74% женщин и 71% мужчин, 73% латышей и 72% русскоязычных, при этом нет существенных различий в ответах респондентов по возрасту населения.

Высокий уровень тревоги из-за пандемии коронавируса испытывают 8% респондентов, средне-высокий - 19%, средний - 27%, а 46% - низкий или очень низкий уровень тревожности.

Covid-19 больше беспокоит женщин и пожилых людей. У женщин очень высокий уровень тревожности сохраняется у 10% респондентов, у мужчин - 4%.

Анализ данных по возрастным категориям показывает, что самый высокий уровень тревожности остается среди пожилых людей: 13% людей в возрасте 55-74 лет испытывают очень высокий уровень тревожности по поводу Covid-19, в то время как в других возрастных группах показатели ниже.

В марте прошлого года, когда Covid-19 впервые пришел в Латвию, уровень беспокойства по поводу распространения болезни был значительно выше, чем сейчас. В опросе, проведенном в конце марта 2020 года, об очень высоком уровне тревожности говорили 18% респондентов, об умеренно высоком - 34%, о среднем - 27%, о низком или очень низком - 21%.

Самый высокий уровень тревожности был в начале этого года, когда 20% опрошенных оценили свою тревожность как высокую, 27% респондентов - как средне-высокую, 25% - как среднюю и 29% - как низкую.