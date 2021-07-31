В Турции уже третий день бушуют лесные пожары: погибли пять человек, сотни получили ранения

По словам министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, десять пожаров все еще активны, в том числе три в популярном средиземноморском прибрежном районе Анталья.

Со среды в нескольких провинциях страны вспыхнуло 98 пожаров, 88 из которых взяты под контроль.

Галерея: Пожары в Турции

Особенно серьезные пожары на побережье Средиземного моря в Турции, тушение которых затруднено сильными ветрами. Некоторые регионы были эвакуированы, а туристы из гостиниц благополучно доставлены на корабле в безопасное место.

На сегодняшний день в результате пожаров погибли пять человек, несколько сотен получили ранения.