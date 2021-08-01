День #9 ⟩ Уникальный случай - сразу два чемпиона в прыжках в высоту

Американский пловец Роберт Финке с результатом 14.39,65 выиграл золото в финальном заплыве на дистанции 1500 м вольным стилем. Серебряным призёром стал украинец Михаил Романчук (14.40,66), а бронза досталась немцу Флориану Велльброку (14.40,91).

Плавание, 4x100 м, комбинация, женщины

Австралийские пловчихи выиграли золото в финале комбинированной эстафеты 4х100 м, установив олимпийский рекорд - 3.51,60. Серебро завоевали американки (3.51,73), бронзу - канадки (3.52,60).

Плавание, 4x100 м, комбинация, мужчины

Американские пловцы с мировым рекордом (3.26,78) выиграли комбинированную эстафету. Вторыми стали британцы (3.27,51), а бронза досталась итальянцам (3.29,17). Российские пловцы Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников заняли четвёртое место.

Лёгкая атлетика, толкание ядра, женщины

Китайская легкоатлетка Лицзяо Гун завоевала золото летних Олимпийских игр в толкании ядра. Она показала результат 20,58 метра, установив личный рекорд. Второе место заняла американка Рэйвен Сондерс (19,79 метра), третье - новозеландка Валери Адамс (19,62).

Лёгкая атлетика, прыжки в высоту, мужчины

В мужских прыжках в высоту уникальный случай: сразу два олимпийских чемпиона. Победителями состязаний стали катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери (2,37 м). Бронза досталась представителю Беларуси Максиму Недосекову.

Лёгкая атлетика, тройной прыжок, женщины

Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас выиграла золотую медаль в тройном прыжке, установив мировой рекорд - 15,67 м. Серебряным призёром стала представительница Португалии Патрисия Мамона (15,01 м), а бронза досталась испанке Ане Пелетейро (14,87 м).

Лёгкая атлетика, 100 м, мужчины

Итальянец Ламонт Марсель Джейкобс стал победителем в беге на 100 метров, преодолев дистанцию за 9,80 секунды. Второе место занял американец Фред Керли (9,84). Тройку призёров замкнул представитель Канады Андре Де Грасс (9.89).

Бокс, 63-69 кг, мужчины

Российский боксёр Андрей Замковой не смог пробиться в финал олимпийского турнира в весовой категории до 69 кг. В полуфинальном поединке Замковой уступил кубинцу Роньелю Иглесиасу Сотолонго. Благодаря выходу в полуфинал Олимпиады Замковой завоевал бронзовую медаль. В другом полуфинале техническое поражение было присуждено ирландцу Эйдану Уолшу, который и стал вторым обладателем бронзовой медали.

Бокс, 75-81 кг, мужчины

Российский боксёр Имам Хатаев не смог выйти в финал Олимпиады, уступив британцу Бенджамину Уиттакеру раздельным решением судей. Таким образом, Хатаев стал обладателем бронзы Олимпиады. Вторая бронзовая медаль досталась представителю Азербайджана Лорену Альфонсо Домингесу.

Парусный спорт, "Лазер", мужчины

Австралиец Мэтт Верн выиграл золотую медаль в соревнованиях по парусному спорту в классе "Лазер". Серебряным призёром стал хорват Тончи Стипанович, а бронза досталась представителю Норвегии Герману Томасгору.

Парусный спорт, "Лазер Радиал", женщины

Датчанка Анне-Мари Риндом выиграла золотую медаль в соревнованиях по парусному спорту в классе "Лазер Радиал". Серебряным призёром стала шведка Йосефин Ольссон, а обладательницей бронзовой награды стала представительница Нидерландов Марит Бауместер.

Прыжки в воду, трамплин 3 м, женщины

Китаянка Тинмао Ши стала олимпийской чемпионкой в прыжках в воду с 3-метрового трамплина. В финале она набрала 383,50 баллов и обошла свою соотечественницу Ши Хань Ван (348,75 баллов). Тройку призёров замкнула американка Криста Палмер (343,75).

Теннис, пары, женщины

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова завоевали золотые медали Олимпиады-2020 в парном разряде. В финале Крейчикова и Синякова в двух сетах обыграли швейцарский тандем Белинда Бенчич/ Виктория Голубич со счётом 7:5, 6:1.

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Крейчикова и Синякова девять раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бенчич/Голубич - ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Теннис, мужчины

Немец Александр Зверев стал олимпийским чемпионом, победив в финале российского теннисиста Карена Хачанова - 6:3, 6:1. За 1 час 21 минуту Зверев сделал шесть эйсов, четыре брейка и ни разу не ошибся при подаче. Хачанов трижды подал навылет и допустил одну двойную ошибку.

Зверев стал первым немецким теннисистом, кому удалось победить на Олимпиаде в одиночке среди мужчин. В свою очередь Хачанов первый российский теннисист со времён Евгения Кафельникова в 2000 году, который дошёл до финала Олимпийских игр.

Теннис, пары, микст

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв стали олимпийскими чемпионами в миксте. В решающем матче они победили своих соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счётом 6:3, 6:7 (5:7), [13:11].

За 1 час 55 минут Павлюченкова и Рублёв 9 раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 4. На счету Весниной и Карацева - пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 7.

Спортивная гимнастика, вольные упражнения, мужчины

Израильский гимнаст Артём Долгопят завоевал золото в вольных упражнениях. Его выступление судьи оценили в 14,933 балла. Вторым стал испанец Райдерлей Сапата (14,933), а бронза досталась китайцу Жотэну Сяо (14,766).

Спортивная гимнастика, опорный прыжок, женщины

Победительницей женских соревнований в опорном прыжке стала бразильская гимнастка Ребека Андраде, которая набрала 15,083 балла. Серебро досталось американке Микейле Скиннер (14,916), а бронза представительнице Южной Кореи Со Чон Ё (14,733). Российские гимнастки Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова заняли пятое и шестое места соответственно.

Спортивная гимнастика, конь, мужчины

Победителем мужских соревнований по спортивной гимнастике на коне стал британец Макс Уитлок, который набрал 15.583 балла. Серебро досталось Чи Кай Ли из Китайского Тайбэя (15.400), а бронза - японцу Кадзуме Каю (14.900).

Спортивная гимнастика, брусья, женщины

Бельгийская гимнастка Нина Дервель стала олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике на разновысоких брусьях. Она набрала 15,200 баллов и обошла россиянку Анастасию Ильянкову (14,833) и американку Сунису Ли (14,500).

Фехтование, командный турнир, рапира, мужчины

Российские рапиристы проиграли французам в решающем поединке командного турнира со счётом 28:45. Бронзовыми призёрами соревнований рапиристов на Олимпиаде стали американцы, которые победили японцев со счётом 45:31.

Тяжёлая атлетика, до 76 кг, женщины

Эквадорская тяжелоатлетка Нейси Дахомес завоевала золотую медаль в весовой категории до 76 кг. Результат Дахомес - 263 кг (118+145). Серебряным призёром стала американка Кэтрин Най (249 кг - 111+138), а бронза досталась мексиканке Ареми Фуэнтес (245 кг - 108+137).

Бадминтон, женщины

Китайская бадминтонистка Ю Фэй Чэнь стала олимпийской чемпионкой, победив в финальном матче представительницу Китайского Тайбэя Цзуин Тай со счётом 2:1 (21:18, 19:21, 21:18). В матче за третье место индийская спортсменка Пусарла Венката Синдху победила китаянку Бин Цзяо Хэ - 2:0 (21:13, 21:15).

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Китай - 24-14-13 (51) США - 20-23-16 (59) Япония - 17-5-9 (31) Австралия - 14-3-14 (31) Команда ОКР - 12-19-13 (44) Великобритания - 10-10-12 (32) Франция - 5-10-6 (21) Южная Корея - 5-4-8 (17) Италия - 4-8-15 (27) Нидерланды - 4-7-6 (17) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России