Главное за 31 июля ⟩ Спасательная операция посреди озера, перевернутый автобус в Эстонии и жара в Греции
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
В пятницу, 30 июля, сотрудники Госполиции задержали четырех человек, подозреваемых в вымогательстве, подделке документа, реализации и использовании поддельного документа, осознанную дачу ложных показаний и принуждении к даче ложных показаний.
Врачи провели спасательную операцию пострадавшего на середине озера. Молодой человек упал с большей высоты в воду прямо на середине озера. Врачам пришлось провести сложную спасательную операцию, чтобы помочь пострадавшему и доставить его на берег.
Вчера сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) более 70 раз убирали сломанные ветром деревья с жилых домов, гаражей, автомобилей и дорог.
В пятницу, 30 июля, в Каугури произошло ДТП - автомобиль Volvo на проезжей части столкнулся с несовершеннолетней велосипедисткой. Несмотря на то, что скорость Volvo не была большой, этого хватило, чтобы велосипедистка получила травмы, и на улицу Сколас пришлось вызывать медиков. Травмы классифицированы как ушибы, во время осмотра серьезных травм констатировано не было. В связи с произошедшим начато делопроизводство.
В пятницу в Эстонии перевернулся пассажирский автобус, в котором на момент аварии находилось 43 человека. Два человека были доставлены в больницу для осмотра. У 45-летнего водителя автобуса не было признаков опьянения. По показаниям водителя, при повороте автобус отклонился на обочину и, поскольку она была узкой, автобус завалился набок. Скорость автобуса в момент аварии составляла 22 км/ч.
В Грецию пришла невероятная жара - в пятницу температура воздуха местами по стране достигла +42 градусов. Греческие метеорологи отмечают, что в конце недели в стране ожидается чрезвычайно высокая температура воздуха - столбик термометра может подняться до отметки в +46 градусов.
Сегодня на Олимпиаде в Токио разыграли 21 комплект медалей. Главное за 8-й день Игр-2020:
Латвийский тяжелоатлет Ритвар Сухарев получит премию в размере 11 065 евро за выступления на Олимпиаде в Токио. Сухарев, который выступал в весовой категории до 81 кг, поднял 163 кг в рывке и 195 кг в толчке. С 358 кг в сумме латвийский тяжелоатлет занял 6-е место на своих дебютных Олимпийских играх.
Коронавирус:
В минувшие сутки в Латвии выявлено 64 новых случая Covid-19. Информации об умерших не поступало. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 37,6 до 38,9 случая. В пятницу было сделано 11 303 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%. За минувшие сутки в латвийские больницы госпитализированы два пациента с Covid-19, а выписаны шесть, таким образом, общее количество госпитализированных пациентов сократилось с 46 до 42.
В пятницу, 30 июля, правительство Эстонии ввело новые ограничения, чтобы остановить распространение Covid-19 в стране. Со 2 августа жители будут снова обязаны носить маски в общественном транспорте и с 9 августа уменьшится максимальное количество участников мероприятий и видов деятельности, во время которых не осуществляется проверка присутствующих на предмет эпидемиологической безопасности.
Чтобы остановить пандемию коронавируса, одной лишь вакцинации не хватит: необходимо продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в научном журнале Nature Scientific Reports.
Быстрая вакцинация снижает появление устойчивых к вакцинам штаммов Covid-19, в то же самое время при большем охвате вакцинации устойчивые штаммы вируса могут распространяться быстрее, свидетельствуют результаты опубликованного в пятницу исследования.
Почитать, чтобы отвлечься:
Манящий запах жареного мяса на гриле из соседского двора - один из первых вестников лета. Что это был бы за латвиец, если бы он хоть однажды не приготовил шашлык или сосиски на природе, потягивая освежающий напиток? У каждого из нас есть свой любимый рецепт, но интересно, какие блюда в сезон барбекю готовят знаменитости?
28 июля российскому композитору и продюсеру Игорю Крутому исполнилось 67 лет. Он решил отметить этот праздник в Турции, на открытом воздухе, прямо на берегу моря. В соцсетях доступны фото и видео.
Небесный диск из Небры считается древнейшим изображением ночного неба, созданным руками человека. Он был создан в поздний бронзовый век, примерно 3600 лет назад, и его по-прежнему можно использовать для измерения угла наклона солнца в день солнцестояния.
Если вы вдруг еще в поисках того самого рецепта, чтобы замариновать дары лета - то, возможно, среди этой четверки вы найдете тот самый!