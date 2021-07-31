Главное за 31 июля ⟩ Спасательная операция посреди озера, перевернутый автобус в Эстонии и жара в Греции

В Грецию пришла невероятная жара - в пятницу температура воздуха местами по стране достигла +42 градусов. Греческие метеорологи отмечают, что в конце недели в стране ожидается чрезвычайно высокая температура воздуха - столбик термометра может подняться до отметки в +46 градусов.

Сегодня на Олимпиаде в Токио разыграли 21 комплект медалей. Главное за 8-й день Игр-2020:

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Латвийский тяжелоатлет Ритвар Сухарев получит премию в размере 11 065 евро за выступления на Олимпиаде в Токио. Сухарев, который выступал в весовой категории до 81 кг, поднял 163 кг в рывке и 195 кг в толчке. С 358 кг в сумме латвийский тяжелоатлет занял 6-е место на своих дебютных Олимпийских играх.

Коронавирус:

В минувшие сутки в Латвии выявлено 64 новых случая Covid-19. Информации об умерших не поступало. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 37,6 до 38,9 случая. В пятницу было сделано 11 303 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%. За минувшие сутки в латвийские больницы госпитализированы два пациента с Covid-19, а выписаны шесть, таким образом, общее количество госпитализированных пациентов сократилось с 46 до 42.

В пятницу, 30 июля, правительство Эстонии ввело новые ограничения, чтобы остановить распространение Covid-19 в стране. Со 2 августа жители будут снова обязаны носить маски в общественном транспорте и с 9 августа уменьшится максимальное количество участников мероприятий и видов деятельности, во время которых не осуществляется проверка присутствующих на предмет эпидемиологической безопасности.

Чтобы остановить пандемию коронавируса, одной лишь вакцинации не хватит: необходимо продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в научном журнале Nature Scientific Reports.

Быстрая вакцинация снижает появление устойчивых к вакцинам штаммов Covid-19, в то же самое время при большем охвате вакцинации устойчивые штаммы вируса могут распространяться быстрее, свидетельствуют результаты опубликованного в пятницу исследования.

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